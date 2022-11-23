政府將修例規管家居裝修噪音　環保署倡規定在指定時間完成

施政報告早前公布將會修改《噪音管制條例》規管家居裝修噪音，日後只批准在其中部分日期才可使用大型鑽孔機。環保署首席環境保護主任（評估及噪音） 李志坤今表示，家居裝修噪音一直有不少市民關注，而本港一年有約20萬個家居裝修影響近100萬人，故期望修例後涉及電動撞擊式裝修工具的工程，如拆牆等，可以在指定時間完成，減少市民受家居裝修噪音影響。



他未有透露指定時間的詳情，但表示署方曾個案做檢視，一個500至1000呎的單位可以在數日內便完成相關工程。



每年20萬家庭裝修影響百萬人

據施政報告公布，政府未來有計劃修改《》，以規管家居裝修噪音及擴音器叫賣的噪音；設立定額罰款機制，有效控制及改善相關噪音的滋擾。李志坤今在電台節目中表示，修例的源於現時家居裝修噪音一直有不少市民關注，而本港一年約20萬個家居裝修影響近100萬人，故期望修例後可減少市民受家居裝修噪音影響。

他續指，未來計劃規管電動撞擊式裝修工具，包括破碎機、鑽孔機等進行如拆牆等工程，因相關工程發出的噪音可達80至90分貝，困擾不少的市民，故未來會要求裝修承建商在指定時間完成相關工程，或使用達到相若效果的寧靜裝修工具。

被問到指定時間的詳情，他表示，仍要與業界及市民相討，才可以訂立一個合適時間減少對市民影響，而現時已有限制裝修工程於工作日的日間時間進行。他未有透露指定時間的詳情，但表示署方曾個案做檢視，一個500至1,000呎的單位可以在數日內便完成相關工程。

裝修師傅：有噪音可向管理處投訴毋須立法

不過，相關措施似乎不受裝修業界歡迎。裝修師傅劉先生致電節目表示，如限制使用電動撞擊式裝修工具的工程要在指定時間內完成會令增加成本，「如果社會都讚同無問題，但要明白羊毛出自羊身上。」他又指，現時政府雖然有推出計劃資助業界使用可達到相若效果的寧靜裝修工具，但相關資助額不高。

另一位師傅何先生則表示，裝修業界不是惡人，如市民覺得嘈吵，可以向管理處投訴，裝修業界已會立即停止手上的工程，故毋須要再立法規管，「投訴人間屋都唔係紙紥出嚟，都係嘈親人地咁出嚟，裝修就緊係嘈㗎啦！」

環保署建議修例，包括將有大型發展項目的地區剔出指定範圍。（資料圖片／廖雁雄攝）

修訂建議冀明年９月實施

另外，環保署早前建議修訂現有按《噪音管制條例》設立的指定範圍，將晚7朝7及假日期間禁止在未經許可下，使用機動設備進行建築工程的指定範圍，擴大至全港各人口聚居的已建區，包括將有大型發展的啟德發展區及安達臣道發展區，而古洞北雖現時在指定範圍內，但由於其即將進行大型發展項目的地區，將會從指定範圍中移除。如獲環諮會和立法會環境事務委員會支持上述建議，目標在明年9月1日或以後實施有關修訂。

李志坤今亦有再解釋相關計劃，指由於啟德發展區及安達臣道發展區現時已有近30萬人居住，故決定擴大《噪音管制條例》至相關地區。他又指，上次修例時為2009年，雖然相隔時間較遠，但其實署方每年都會檢視各區的人口，上次相例亦是發現有地區有近20多萬人口居住而修例。

他又指，今次修例分兩階段進行，已入伙的太子東地區會在2023年9月1日加入指定地區，而啟德跑道區由於仍未入伙，即會推遲到2027年才加入指定地區。至於被剔除的古道北區，未來如居住人數達到指標，亦會採取今次的造法，分兩階段加入指定地區。