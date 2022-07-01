古董車｜環保署准屆30年舊車續獲噪音廢氣豁免　業界指合情合理

環保署五月底突宣布「一刀切」取消古典車首次登記時可豁免遵守噪音及空氣排放的安排，惹來一眾車迷不滿。政府周三（29日）「轉軚」，向車齡較大的舊車放行，改為即日起車齡達30年或以上的車輛作首次登記時，可獲豁免不受兩條法例管制。

香港汽車會會長李耀培表示，對於環保署迅速調整政策表示歡迎。雖然車主仍須提交噪音及廢氣排放測試報告作審批，但因須符合運輸署出牌手續，有關安排屬合情合理，有助道路安全。



李耀培在港台《千禧年代》指，港府以30年劃線，與英國、歐洲等地區的老爺車保育政策看齊，認為經新修訂後，要求未算嚴苛。他預料當局若維持早前的「一刀切」安排全面取消舊車豁免，將多達約1,500至2,000輛已來港、有待出牌的舊車受影響。

他表示，本港部份車主會從外地購入車齡約18或19年的車輛來港後，先進行維修翻新，再等車齡滿20年出牌。他形容環保署已作出「好寬鬆」安排，如車齡只有15年或以上，只要已於今年6月1日前已簽訂合約購買或訂購，及已支付該車輛的全部或部份價格，並已抵港報關或安排付運來港，仍可於7月15日前向環保署提交所需證明文件為該車輛作行政記錄。

環境保育與汽車文化要平衡 愛好者並非經常用古董車

李耀培認為，環境保育與汽車文化之間要取得平衡，認為老爺車愛好者非經常行駛古董車，要保持原裝，否則不完美也不值錢，「行得快啲都唔想」，相信對本港廢氣及噪音影響不大。