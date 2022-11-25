​​網上無牌匯款案被捕人士全在30歲以下　海關教路免墮洗黑錢陷阱

海關前年九月成立金錢服務調查課，打擊無牌金錢服務經營者，海關最新透露，至今偵破五十宗相關案件，今年由四至十月已偵破十七宗案件，較去年同期上升兩成一。海關金錢服務監理科金錢服務調查課指揮官張天豪指，疫情下，遊客和外出旅遊人流減少，香港近一半的實體找換店相繼倒閉，不法分子從實體店無牌經營「轉型」透過互聯網提供無牌經營金錢服務。



同時，無牌經營金錢服務的涉案人趨年輕化，今年涉及網上無牌匯款案的被捕人全部屬於三十歲以下人士，海關金錢服務監理科呼籲，市民在匯款或兌換貨幣時，應選擇持牌經營者，切勿出讓自己的銀行戶口給他人使用，避免觸犯洗黑錢罪名，以致誤墮法網。



今年頭十個月21宗無牌經營金錢服務案被定罪 升1.5倍

海關打擊無牌經營金錢服務及成功檢控的個案大幅攀升，截止今年10月，有21宗案件被定罪，較2021年上升1.5倍，相比2019年，更多出3倍。值得留意的是，無牌金錢服務經營者的涉案人士呈年輕化趨勢。

金錢服務監理科總貿易管制主任丶牌照管制課主管何鈺明指出，30歲以下涉案人士比例由2021年的10%大幅增加至2022年的30%，40歲或以上涉案人士則呈下降趨勢。同時，金錢服務監理科調查課在整合資料後發現，2022年所有30歲以下的涉案人士全是網上無牌匯款的案件，相信與無牌金錢服務渠道由傳統地鋪交易轉為網上交易有關，導致涉案人士年輕化。

疫下無牌經營金錢服務轉攻網上 四至十月個案按年升21%

海關金錢服務調查課於2020年9月成立，至今共偵破50宗無牌經營金錢服務案件，在第五波疫情緩和後、即今年四月至十月期間已偵破十七宗案件，較去年同期上升兩成一。海關金錢服務監理科金錢服務調查課指揮官張天豪指，疫情下，遊客和外出旅遊人流減少，香港近一半的實體找換店相繼倒閉，不法分子從實體店無牌經營「轉型」透過互聯網提供無牌經營金錢服務。

海關指，無牌經營金錢服務的歷來最高刑罰是監禁2個月，緩刑2年，雖大部份案件均判罰款，歷來最高罰款以單一案件計算，為港幣72,000元，而除了罰款外，亦有部分被告被判社會服務令，由80至160小時不等，張天豪指，會密切留意最新情況，適時調整執法策略，強調對於打擊無牌金錢服務經營者「絕不手軟」，以保障市民及業界。

免墮洗黑錢陷阱貼士

1. 提醒市民使用社交或交易平台進行代購代付活動時要加倍小心，切勿代他人進行無牌匯款活動，包括充值非本地電子錢包。



2. 海關亦發現有市民在網上光顧無牌金錢服務經營者期間，被不法分子騙去個人資料包括身份證相片，而不法分子利用其個人資料開設支付平台帳戶進行犯罪活動。



3. 呼籲市民光顧持牌金錢服務經營者，如有疑問，可到海關網頁核實服務提供者的牌照狀況。



最後，海關亦提醒市民要好好保管自己個人資料，提高安全意識，切勿輕易將個人資料提供予第三者或讓他人使用自己名下的銀行戶口。