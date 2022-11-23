中年婦打肉毒桿菌後呼吸困難疑中毒　皮膚科醫生拆解多種成因

衞生署衞生防護中心今日（23日）表示，一名45歲女病人在佐敦詩凝美容在小腿及肩膊接受肉毒桿菌毒素注射後，出現頭暈、發音困難、呼吸困難等症狀，疑似肉毒中毒，需要入院治療。



皮膚科專科醫生陳厚毅表示，肉毒中毒有多種成因，包括注射份量及位置過多、注射位置不對、沒有「開稀」導致濃度過高而出現肉毒中毒情況等，不過中毒情況罕見。他提醒市民若注射肉毒桿菌後感到呼吸困難，應盡快求醫。



肉毒桿菌本身用作治療斜視

有改善多汗症用途

陳厚毅表示，肉毒桿菌的蛋白質可令肌肉鬆弛，本身用作治療斜視，後來才演變成醫學美容用途，主要改善皺紋、咀嚼肌，令「肌肉冇咁發達，睇落去冇咁包面」，亦有改善多汗症用途。坊間注射肉毒桿菌價錢參差，視乎注射位置及份量，肉毒桿菌最常於臉部注射，而小腿、肩膊位置亦可注射，通常這些位置的注射份量較多。

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，肉毒中毒有多種成因。（資料圖片）

注射太多份量及太多位置可致中毒

由少量開始可防變「膠面」

陳厚毅指，一般來說，注射肉毒桿菌或有機會出現眼垂等症狀，但肉毒桿菌的效力會在4至6個月漸漸揮發，並改善問題。但若病人注射後感到呼吸困難，應盡快求醫。他表示，肉毒中毒情況屬於罕見，但若一次性注射太多份量及太多位置；注射位置不對，例如錯誤注射在血管附近；沒有「開稀」導致濃度過高。陳表示，所有肉毒桿菌注射前必須「開稀」，每一牌子都有其稀釋指引及標準。

他提醒若有意注射肉毒桿菌，建議一開始接受少量注射，之後再慢慢增加，以免變成「膠面」，「笑都笑唔出。」 他亦提醒，神經綫系統有問題、懷孕或喂食母乳、凝血能力較差人士不建議注射肉毒桿菌。