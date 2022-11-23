中年婦佐敦詩凝美容打肉毒桿菌10日後疑中毒　衞生署交警方跟進

衞生署衞生防護中心今日（23日）表示，一名45歲婦人在佐敦一美容處所，於小腿及肩膊接受肉毒桿菌毒素注射後，出現頭暈、發音困難、呼吸困難等症狀，疑似肉毒中毒。病人其後到瑪嘉烈醫院急症室求診並入院，情況穩定。署方正調查事件，又呼籲注射肉毒桿菌毒素只應由註冊醫生處方和施行。涉事美容處所為上海街28號恒邦商業中心的詩凝美容，衞生署已交警方跟進。



注射含有肉毒桿菌素的Botox針有一定風險，但不少香港女性仍趨之若騖。(視覺中國)

11.22小腿及肩膊打肉毒桿菌 昨到急症室求診

衞生署衞生防護中心今日表示，正調查一宗在本地注射肉毒桿菌毒素後疑似肉毒中毒個案。個案中的45歲女病人過往健康良好，自11月13日起出現頭暈、雙眼下垂、複視、發音困難、四肢乏力、腰腹乏力和呼吸困難。她於昨日（22日）到瑪嘉烈醫院急症室求診，同日入院，病人情況穩定。臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。

根據病人提供的資料，女病人曾於11月12日在佐敦上海街28號恒邦商業中心的詩凝美容，於小腿及肩膊接受肉毒桿菌毒素注射。署方正繼續調查。

眼瞼下垂、聲音沙啞、吞嚥困難都屬中毒病徵

衞生署指，由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。

打肉毒桿菌後疑中毒的中年婦，在昨日（22日）到瑪嘉烈醫院急症室求醫。（資料圖片／楊嘉朗攝）

衞生署：只應由本地註冊醫生注射肉毒桿菌毒素

衞生署發言人又指，注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。在注射前，亦先了解程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症。徵詢醫生的意見，作知情的選擇。此外，如消費者曾對肉毒桿菌毒素過敏，或擬注射部位有感染發炎，不應注射。