金獅花園二期、柏雨花園、田心居等12地點污水陽性　4萬人須快測

政府今日（26日）公布環境保護署與渠務署污水樣本檢測，發現大圍金獅花園第二期、洪水橋柏雨花園及田心居等12個地點的病毒量相對較高，當區民政事務處將會陸續向相關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約四萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



政府表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約四萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

沙田區 — 景田苑、金獅花園第二期、上徑口及下徑口

元朗區 —菁雅居、德慶樓、德祥樓、柏雨花園、瑞豐華庭、田心居及金閣豪園

北區 — 聯昌街附近一帶住宅

粉嶺聯昌街附近一帶住宅污水檢測結果呈陽性。(政府新聞處提供)

政府指，公眾如就使用快速抗原測試包有疑問，可瀏覽www.coronavirus.gov.hk/rat/chi/rat.html，而使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台www.chp.gov.hk/ratp申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。