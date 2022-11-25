碧瑤灣、嘉隆苑、茶果嶺大廈等18處污水檢測呈陽性　4萬人須快測

疫情反彈，政府今日（25日）公布環境保護署與渠務署污水樣本檢測，發現薄扶林碧瑤灣、香港仔嘉隆苑及洪水橋紫翠花園等18地點的病毒量相對較高，當區民政事務處將會陸續向相關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約四萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



政府表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約四萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

觀塘區 — 嘉慶樓、嘉華樓、榮華樓、永德樓、海珠樓、源昌樓、祐福樓、祥利樓、維信樓、聯興樓、金時樓、龍門樓及茶果嶺大廈

南區 — 碧瑤灣及嘉隆苑

屯門區 — 泥圍、順風圍及紫翠花園

香港仔嘉隆苑污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，政府籲相關人士快測。（資料圖片）

政府指，公眾如就使用快速抗原測試包有疑問，可瀏覽www.coronavirus.gov.hk/rat/chi/rat.html，而使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台www.chp.gov.hk/ratp申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。