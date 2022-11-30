米埔自然護理區撿走一隻黑臉琵鷺屍體　對H5N1禽流感病毒呈陽性

漁護署發言人今日（30日）表示，在米埔自然護理區撿走一隻黑臉琵鷺屍體，證實對H5N1禽流感病毒測試呈陽性反應。該護理區已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等訪客設施，漁護署正密切監察護理區內雀鳥的情況。



黑臉琵鷺在魚塘.。（資料圖片/香港觀鳥會Kenneth Lam）

該隻雀鳥屍體日前在該護理區內一基圍被發現及撿走，並於上周四（24日）進行的H5病毒初步測試中呈陽性反應。黑臉琵鷺是冬候鳥，主要在后海灣一帶出沒。

漁護署發言人表示，護理區已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等訪客設施。護理區入口設有消毒藥水地墊，供訪客消毒鞋底。此外，漁護署正密切監察護理區內雀鳥的情況，並張貼告示提醒公眾注意個人衞生。

漁護署在米埔自然護理區撿走一隻黑臉琵鷺屍體，對H5N1禽流感病毒測試呈陽性反應。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

發現雀屍地點三公里內沒有雞場

發現雀屍地點的三公里範圍內沒有雞場。漁護署近日已加強禽流感的監控工作，密切留意本地活家禽農場及批發市場的情況，並不時提醒家禽農戶、雀鳥店主、持牌飼養寵物家禽人士及禽鳥展覽牌照持有人採取適當預防禽流感的措施。

漁護署會密切留意本地活家禽農場及批發市場，確保業界採取適當措施預防禽流感。漁護署亦會繼續密切監察野生禽鳥。

政府呼籲市民預防禽流感

發言人表示，市民應避免接觸野生雀鳥和活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手。市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823聯絡漁護署跟進。

食環署將會持續監察活家禽零售店鋪，並提醒店鋪經營人士注意衞生；衞生署則會繼續推行公眾健康教育，提醒市民注意個人和環境衞生，以預防禽流感。有關預防禽流感的健康提示，可瀏覽漁護署網站內的「禽流感衞生資訊」。