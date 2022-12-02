江澤民逝世︱教育局通知學校下周二下半旗誌哀　安排師生10時默哀

前國家主席江澤民於11月30日逝世，教育局今日（2日）向全港學校發信，指提供本地課程的中小學校（包括特殊學校）及幼稚園須在12月6日全國追悼大會當日下半旗誌哀，以及停辦所有慶祝會、聯歡會等慶祝活動。



教育局又指，學校當日亦應按本身的情況，安排師生於當天10時正起默哀3分鐘；另外，教育局亦建議學校可及早規劃，安排師生收看追悼大會的現場直播。



▼12月1日 政府總部及中聯辦下半旗誌哀，以示哀悼前國家主席江澤民▼



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學校下周須停辦慶祝會、聯歡會 建議師生齊看直播

教育局表示，提供本地課程的中小學校（包括特殊學校）及幼稚園須在12月6日追悼大會舉行當日下半旗（包含國旗和區旗）誌哀，另外亦須停辦慶祝會、聯歡會等所有慶祝活動，唯畢業禮或頒獎典禮仍可舉行。至於非慶祝性質的活動則當中不應包括娛樂及表演部分。

教育局又指，學校應按本身的情況，安排師生於當天10時正起默哀3分鐘，與全國同胞一起參與悼念。追悼大會設有現場直播，教育局亦建議學校可及早規劃，安排師生收看。

非本地課程學校也須下半旗

至於國際學校，以及其他只提供非本地課程的私立中小學及幼稚園備有旗桿亦須下半旗，以及停辦慶祝會和聯歡會，同時應按學校實際情況，安排默哀及停辦所有慶祝活動。

教育局提醒下半旗時，須根據《國旗及國徽條例》先將國旗升至桿頂，然後降至旗頂與桿頂之間的距離為旗桿全長的三分之一處；降下時，須先將國旗升至桿頂，然後再降下。

▼12月1日 市民到中聯辦弔唁前國家主席江澤民▼

