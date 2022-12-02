江澤民逝世｜新華社萬字長文回顧江澤民一生　並發布12張生平照片

前國家主席、中共前總書記江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於周三（11月30日）在上海逝世，享年96歲。周五（12月2日），官媒《新華社》刊發萬字長文回顧「江澤民偉大光輝的一生」。



江澤民遺像。（新華社）

文章指，江澤民的一生，是光輝的戰鬥的一生。在70多年的革命生涯中，他對共產主義理想堅貞不渝，對黨和人民無限忠誠，矢志不移為黨和人民事業而奮鬥。



文章還稱，黨的十三屆四中全會以後，在國內外形勢十分複雜、世界社會主義出現嚴重曲折的嚴峻考驗面前，江澤民帶領黨的中央領導集體，緊緊依靠全黨全軍全國各族人民，捍衛了中國特色社會主義偉大事業，成功把中國特色社會主義推向二十一世紀，建立了永不磨滅的功勳，贏得了全黨全軍全國各族人民衷心愛戴和國際社會廣泛讚譽。

文章強調，江澤民擔任黨和國家主要領導職務之際，中國正面臨著國內外形勢十分複雜、世界社會主義出現嚴重曲折的嚴峻考驗。他團結帶領黨的中央領導集體，緊緊依靠全黨全軍全國各族人民，從容應對一系列關係中國主權和安全的國際突發事件，戰勝在政治、經濟領域和自然界出現的困難和風險，特別是成功應對了亞洲金融危機的衝擊、奪取了1998年抗洪搶險鬥爭的全面勝利，保證了改革開放和社會主義現代化建設的航船始終沿著正確方向破浪前進。



此外，《新華社》還於同日發布了一組12張江澤民生平照片：

這是1947年江澤民在上海交通大學的畢業照。（新華社）

1955年至1956年，江澤民（右二）曾在莫斯科斯大林汽車製造廠實習。這是江澤民等在莫斯科合影。（新華社）

1956年，江澤民（左七）在長春第一汽車製造廠同援建一汽的蘇聯專家等合影。（新華社）

1963年3月，江澤民（前排右五）在上海同小型三相異步電機全國統一系列設計領導小組成員合影。（新華社）

1964年6月，江澤民（二排右一）在法國艾克斯萊班出席國際電工委員會會議期間同與會代表合影。（新華社）

1980年10月底，江澤民（前排右三）在愛爾蘭香農開發區考察時同開發區負責人等合影。（新華社）

1984年5月，江澤民在北京展覽館舉行的全國電子新產品展覽會上，試用國際長途電話向遠方的工作人員問候。（新華社）

1985年，江澤民同志在上海市八屆人大四次會議上。（新華社）

1988年10月，江澤民在上海慶賀老科學家從事科學工作五十年座談會上講話。（新華社）

1989年6月23日至24日，中國共產黨第十三屆中央委員會第四次全體會議在北京召開。這是江澤民在會上講話。（新華社）

1989年11月6日至9日，中國共產黨第十三屆中央委員會第五次全體會議在北京召開。這是鄧小平和江澤民親切握手。（新華社）