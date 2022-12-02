江澤民逝世｜新華社萬字長文回顧江澤民一生 並發布12張生平照片
撰文：孫聖然
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前國家主席、中共前總書記江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於周三（11月30日）在上海逝世，享年96歲。周五（12月2日），官媒《新華社》刊發萬字長文回顧「江澤民偉大光輝的一生」。
文章指，江澤民的一生，是光輝的戰鬥的一生。在70多年的革命生涯中，他對共產主義理想堅貞不渝，對黨和人民無限忠誠，矢志不移為黨和人民事業而奮鬥。
文章還稱，黨的十三屆四中全會以後，在國內外形勢十分複雜、世界社會主義出現嚴重曲折的嚴峻考驗面前，江澤民帶領黨的中央領導集體，緊緊依靠全黨全軍全國各族人民，捍衛了中國特色社會主義偉大事業，成功把中國特色社會主義推向二十一世紀，建立了永不磨滅的功勳，贏得了全黨全軍全國各族人民衷心愛戴和國際社會廣泛讚譽。
文章強調，江澤民擔任黨和國家主要領導職務之際，中國正面臨著國內外形勢十分複雜、世界社會主義出現嚴重曲折的嚴峻考驗。他團結帶領黨的中央領導集體，緊緊依靠全黨全軍全國各族人民，從容應對一系列關係中國主權和安全的國際突發事件，戰勝在政治、經濟領域和自然界出現的困難和風險，特別是成功應對了亞洲金融危機的衝擊、奪取了1998年抗洪搶險鬥爭的全面勝利，保證了改革開放和社會主義現代化建設的航船始終沿著正確方向破浪前進。
此外，《新華社》還於同日發布了一組12張江澤民生平照片：