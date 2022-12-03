江澤民逝世｜湯家驊到中聯辦弔唁：江深入民心　會懷念其努力

前國家主席、中共前總書記江澤民上周五（11月30日）於上海逝世，終年96歲，今日（3日）繼續有大批市民前往中聯辦弔唁。行政會議成員湯家驊在下午到場弔唁，他指江澤民深入民心，相信很多人都感悲哀，他都會懷念江澤民對香港發展的貢獻。另外有家庭都帶同小孩前來弔唁，指希望令小朋友認識國家歷史。



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今日（3日）繼續有不少市民前往中聯辦弔唁。行政會議成員，民主思路召集人湯家驊在下午到場弔唁。他表示，本來應隨行會成員於周四（1日）前來，不過時間不合就改為今日與民主思路成員到場。他認為江見證香港回歸，個人已深入民心，「他嘅去世，我諗好多香港或中國嘅人都感到好悲哀。」他稱很懷念當時江對香港發展所有努力，印象很深刻。

▼12月1日 政府總部及中聯辦下半旗誌哀，以示哀悼前國家主席江澤民▼



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家長帶子女弔唁：想小朋友認識「有國家先有個家」

下午續有家長趁周末帶同女兒前來悼念江澤民，李小姐與11歲女兒一同前來弔唁，女兒表示不認識江澤民，今日來臨前亦未有了解過江的歷史。李小姐就指今日想令小朋友知道「有國家先有個家」，讓她認識以往的主席，同時了解為何這麼多人紀念江都很重要。「無論（歷史）係好與唔好都好，我地應該向好果方面學習。無論呢個人做得如何，都唔係我地嚟判斷。」

另外有在港的內地家庭前來悼念。邵先生帶同分別十歲和六歲的兩個女兒到場。他指希望令女兒認識國家歷史，本身女兒不認識江澤民，到來悼念是一個很好的歷史課。他指江澤民對國家發展都很重要。十歲的女兒知道江是前國家主席，不過對江的認識不多。