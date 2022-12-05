結他導師授課教女童練蜜桃臀　官指被告非健身教練　裁非禮罪成

結他導師與14歲女童在音樂中心進行一對一的課堂時，多番摸女童臉及捽其手指，又藉詞要女童鍛鍊「蜜桃臀」，伸手摸女童臀部。導師被襲擊及非禮等5罪，案件今(5日)在九龍城法院裁決，裁判崔美霞指，被告並非健身教練，無必要叫女童鍛鍊臀部，且臀部屬私密部位，認為其行為有侵犯之意，裁定他其中4項罪名成立，把被告還柙至12月19日判刑，以候其背景報告。



嚴重猥褻行為罪不成立

被告陳華龍（39歲），被控於被控於2021年8月4日，在觀塘毅力工業中心一單位襲擊14歲女童X；5日及11日，在黃大仙宏景花園商場一舖位襲擊X；同月13日，在毅力工業中心一單位非禮X及作出猥褻行為。他被裁定3項普通襲擊及1項非禮罪成，餘下嚴重猥褻行為罪則不成立。

被告陳華龍被裁定3項普通襲擊及1項非禮罪成。(資料圖片)

胸口貼著事主X背部授課

控方案情指，被告在2021年7月至8月間，與14歲的X上了6次結他課，其中3次課堂上，被告伸手隔著口罩摸X的臉，又用手捽她的手指，當中包括一次亦用胸口貼著X背部授課。及至最後一節課，被告稱要X鍛鍊「蜜桃臀」，他先向她示範提臀動作，並伸手摸X的臀部，再拉X手摸他的臀，並問X：「feel唔feel到？」X感驚慌。

被捕稱既然畀你查到唯有坦白全認

案發時期間，被告曾透過Whatsapp傳送親密貼紙給X，當中帶有性意味的言辭。被告警誡下稱：「阿Sir，既然畀你查到，我唯有坦白承認全部都係我非禮嘅。」他承認用手摸X臉、手指和臀部，並承認知道拍臀等行為屬於非禮，並說：「對唔住我學生。」

摸臉行為不涉暴力但無必要

辯方在審訊時曾指出，摸臉和捽手指不涉暴力，即使X不願意，也不是所有接觸都會構成襲擊。惟崔卻稱，雖然被告沒有使用暴力，但他作為結他導師，向X授課時無理摸她的臉，行為超越一般上課，縱使X沒有受武力威脅，被告在X沒有同意下摸其臉，這突如其來的接觸實屬不必要，故裁定3項普通襲擊罪成。

摸臀具侵犯意圖

崔官分析指，被告不是健身教練，X也不是到音樂中心學習健身，無需要叫X鍛鍊臀部，且臀部是女性私密部位，X是一名兒童，明顯不同意被告行為，被告藉著示範摸她臀部，顯然是有意圖侵犯，具猥褻意圖，被告在錄影會面也表示他知道這行為構成非禮，因此裁定非禮罪成。

穿褲示範未構成嚴重威脅

至於嚴重猥褻行為罪，崔官指被告不爭議他曾拉X手放在他的臀部，但被告當時有穿褲子，認為動作並不構成「嚴重威脅」的程度，遂裁定此罪不成立。

案件編號：KCCC1788/2022