鋼琴教師教琴時摸7歲女童胸　非禮罪成　官斥違反誠信判囚10個月

在教育中心教鋼琴的男教師，被指在教一名7女童彈琴時，以指正她的坐姿為名，伸手摸女童胸，被裁定非禮罪成，案件今（29日）在九龍城法院判刑，裁判官梁雅忻指，女童因信任及視被告是其音樂教師，才願意與他共處一室，然而被告的行為卻違反教師與學生之間的誠信。女童至今洗澡有水在身也會勾起對事件的記憶，在人多的地方亦怕與男性碰撞，考慮到對女童的影響，判被告入獄10個月，並拒絕讓被告保釋等候上訴。



被告梁湛恩(33歲)，被控於2021年8月23日，在旺角太子道西某教育中心猥褻侵犯7歲女童X。辯方求情指，被告教授鋼琴已有17年，有多達500名學生，其定罪對他在行內的聲譽有很大影響，又指本案涉及的情節相對輕微，當中亦未涉恐嚇或利誘。

辯方律師求情指，被告的心理報告指他沒有特別的性興趣，重犯機會較低，侵犯程度亦非最嚴重，女童在家人支持下亦已能回復日常生活。惟梁官卻指據女童的情況，她仍然會就事件感到焦慮。

被告梁堪恩在九龍城法院被裁定非禮7歲女童X罪成。(資料圖片)

女童X稱被摸胸感害怕起雞皮

女童X在錄影會面中提到在某次上琴課時，被告突然走到她後方，伸手入她的上衣內，並摸她的胸部。X因而感到十分害怕，更「打冷震」及「起晒雞皮」，她下課後將事件告知母親，母親即與她返回中心向校務處投訴。X另透露第一次上課時，被告曾撩起她的裙子，惟她無法確定被告是否故意，其母親亦認為是意外，事件不了了之。

官指被告稱糾正坐姿說法牽強

梁官在裁決時指，女童X無論在向警方講上事件，或是在庭上的表現均直率、坦白。至於辯方質疑女童在事發時未有走開，梁官認為她當時在上課，或因感到驚慌而不知所措，未必會即時反抗。相反，被告辯稱為X糾正坐姿的說法牽強和不合理，故裁定被告非禮X的罪名成立。

涉非禮女童Y罪名不成立

被告原亦被控於2021年7月19日及7月26日，在同一地址猥褻侵犯當時9歲的女童Y兩項非禮罪，經審訊後被裁定兩罪均不成立

案年編號：KCCC 2490/2021