塌樹不斷｜管理人手不足 前線人員認有漏網之魚

何文田巴富街合一堂學校門前，九月中一棵鳳凰木突然倒下，壓毀一輛校巴，更險壓中司機，有樹藝師事後返回現場，發現同一條街的其他鳳凰木雖未倒塌，卻存同樣風險。本港有數以百萬計棵樹，但樹木管理一向為人詬病，當中依賴目測的巡查方式，加上政府多個部門樹木管理人員比例不足，前線人員承認尋找有問題樹木時，難免有漏網之魚，但不代表制度有問題，「好似你睇醫生，都冇可能百分百揾到所有病，但唔代表你睇完醫生之後有病，就話醫生睇漏症。」



樹藝師：附近鳳凰木亦有倒塌危機

中華樹藝師公會會長歐永森視察何文田巴富街的樹木後表示，涉事鳳凰木根部幼細，直徑不足一吋，難以支撐5、6米高、樹冠達6至8米的樹；樹穴泥土被壓實，阻礙樹根伸展，「唔可以期望能夠發展到幾好」。他更推測該條街地底以往有喉管工程，樹根已被破壞。

康文署在巴富塌樹約一個月後，估計成因除了樹根未能充分伸展等，樹幹底部亦已遭真菌感染，但由被侵蝕的位置深藏於泥土中，單靠目測法難以發現。政府樹木管理人員一向會巡查，主要透過目測法，如表徵有問題，才會作進一步調查，香港註冊樹藝師公會負責人Desmond坦言，會出現漏網之魚，正如巴富街倒塌的鳳凰木，若表面無特別症狀，靠目測法無法辨別問題。

Desmond又指，即使通過目測及儀器檢測，也不代表完全無風險，但強調「如你睇醫生，都無可能百分百揾到所有病，但唔代表你睇完醫生之後有病就話醫生睇漏症」，樹木風險評估只是為了將可預視的風險減低。

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僅3個部門有樹藝師

政府早前以書面回覆立法會議員提問時，揭示現時各部門管理樹木人手比例極不足，例如建築署要1人管理近3萬棵樹（見表）。數字以外，人員質素是另一重點，原來僅得3個部門的人員具備樹藝師資格。

另外，歐永森直指，目前本港樹木管理人員註冊制度要求不夠高，建議規定樹藝師除有本科大學學位，亦最好要有七年相關工作經驗。

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