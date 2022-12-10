塌樹不斷｜專家批種植方法錯 促設土壤走廊

「似乎咁多次冧樹，砸親人、砸傷人，甚至砸死人，政府同成個社區就好緊張，跟住cool down(冷卻)咗又冇事，當冇到，跟住第二次嚟又一波，又cool down又冇到，重覆咗好多次喇。」人稱「樹博士」、教大地理及環境科學研究講座教授詹志勇談及本港樹木生態，慨歎意外頻生，源於最初的種樹方式錯誤，「體積唔夠夾硬種大樹」。



政府2010年成立樹木管理辦事處(樹木辦)，統籌各部門處理樹木管理，但塌樹意外仍不絕於耳。《香港01》粗略統計，今年10月至11月期間，計及何文田巴富街鳳凰木壓小巴事件，塌樹意外便有不下十宗。

香港地少路窄，詹志勇指出，有路邊樹穴可小至30厘米乘30厘米，樹根生長往往被磚塊或混凝土阻礙。政府成立樹木辦的同一年，提出「植樹有方、因地制宜」概念，推出《街道選樹指南》供業界參考，要求土壤體積最少達1.2立方米，但詹認為是陳腔濫調，仍無法應付高逾10米的樹木，「我哋全部硬地，21世紀冇人再咁種樹，但我哋(香港)依然咁種樹。」

「樹生長係要大自然因素，就要有土壤，土壤不但要『露頭』，要體積夠、質地好同要疏鬆。」詹志勇提出可利用「土壤走廊」的概念，設計樹穴，例如以管道連接兩個樹穴，或設計長型的泥土共享走廊，將樹根引導至附近的泥土或草地，提供足夠的空間讓樹根伸展，抓實泥土，以免樹木變危樹，「如果你種啱方法，尾站成果就唔會咁多危樹。」

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