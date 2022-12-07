Asia Miles渣打卡客戶疑被盜用　苦主多次致電熱線不果或報警求助

Asia Miles渣打銀行亞洲萬里通信用卡（渣打國泰萬事達卡）疑出現客戶被盜用簽帳事件，今日（7日）《香港01》接獲至少6名苦主投訴，他們均表示在最近數日，信用卡被人盜用簽帳，但每次交易的款項不多，為9.50至18元美金不等。



有苦主表示，自己的渣打銀行亞洲萬里通信用卡被前後盜用數次，第一天被人盜用的時候，沒有收到短訊通知，翌日再被盜用時才接獲短訊通知，指其信用卡出現可疑交易，才揭發事件。雖然曾多次致電渣打銀行客服熱線求助不果，「係電話等咗成兩個鐘，個hotline（熱線）都係無人聽。」另有苦主打算組織其他受害人報警求助。



《香港01》已向渣打銀行查詢相關事宜，正等候回覆。



渣打國泰萬事達卡疑出現客戶被盜用簽帳事件，（譚小姐提供）

苦主譚小姐表示，第一次被人盜用的時間為周一（5日）下午三點多，惟因碌卡時沒有收到相關通知，「當時唔知，無為意」。翌日下午6時許信用卡再被盜用簽帳，才收到短訊通知指出現可疑交易，結果其信用卡前後被盜用4次，每次交易的款項為17至18元美金。

譚小姐曾多次致電渣打銀行客服熱線，卻未能聯絡客服人員，「等候時間等咗成兩個鐘，個hotline（熱線）都係無人聽......聽音樂，聽錄音請你耐心等候，好繁忙。」於是譚小姐決定先鎖卡。

鄭小姐亦遭遇類似事件，她指昨晚（6日）「睇緊波，碌緊IG」的時候，突然手機連續彈出三個通知指其完成三筆涉及9.50美金的交易，後來在騙徒進行第四筆交易的時候，收到短訊通知指，出現可疑交易，當時「已經即刻唔知點算好」，回覆該短訊凍結信用卡，並打算再在「APP 上面鎖左張卡鎖唔到，客服又係打唔到」，結果今早才能鎖卡。

另一受害人關先生亦表示，客服熱線無法接通，表示之後會嘗試再打，若再打不通會嘗試以電郵聯絡渣打銀行，並考慮聯合網上其他苦主一同報警。他亦提到，身邊有2至3個朋友亦與一樣，相關信用卡在這兩天被人盜用，亦只能鎖卡處理。

小額交易有原因 方保僑：防止觸發銀行風險管理系統

資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，以上交易均為美金，推斷為外國網站進行的交易。他指，事主沒有收過交易驗證碼，相信騙徒是在沒有3D認證的網站購物：「無3D認證，其實只要有晒信用卡上面資料就得（交易）。」騙徒以此購買了一些價錢便宜的點數卡或其他金額較少的產品，方相信此舉應是防止觸發銀行風險管理系統，而銀行未必容易監測少金額交易。

應盡早通知信用卡公司及警方

方表示，如果事主曾收到一次性驗證密碼的短訊通知並輸入密碼，或曾不小心將一次性驗證密碼泄露予騙徒，這類交易通常由事主負責。但若事主沒有給予騙徒一次性驗證碼，只要事主盡早通知信用卡公司及警方，通常無需負責。方亦相信，今次或涉及失竊事件而導致事件，但實際詳情需待渣打銀行交代。