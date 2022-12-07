信用卡盜用｜今年頭九個月共損失500萬　案件總數逼去年全年總和

Asia Miles渣打銀行亞洲萬里通信用卡（渣打國泰萬事達卡）疑出現客戶被盜用簽帳事件。據政府今日（7日）提交予立法會的書面答覆，警務處在由2017年至今年9月，共收到1,959宗網上信用卡盜用案件，單是今年首9月已接獲339宗，涉及的損失金額達500萬元；而金管局在今年首10個月收到307宗關於信用卡未經授權交易的投訴。



警務處在今年首9月已接獲339宗有關網上信用卡盜用的案件。(資料圖片)

首9個月警方接有339宗網上信用卡盜用

據金管局的統計資料，在2021年第4季末，在香港發行的信用卡有1,905萬張。雖然金管局未備存香港市民擁有信用卡數量的百分比分布數字，但據國際結算銀行公布的年度統計資料，在2020年，每名香港市民平均擁有2.6張信用卡。

由2017年至今年9月，警務處共收到1,959宗網上信用卡盜用案件，單是今年首9個月已有339宗，宗數逼近2021年的總宗數。總宗數涉及的損失金額則達500萬元。而金管局由2017年至今年10月，則共收到904宗信用卡未經授權交易的投訴，其中今年首10個月佔307宗。

網上信用卡盜用案件數字、及信用卡未經授權交易的投訴數字。（政府新聞處）

如持卡人無欺詐或嚴重疏忽 不需為未經授權交易承擔責任

政府在該份書面回覆中提到，若持卡人懷疑信用卡資料被盜用以進行未經授權交易，應盡快向銀行查詢或向警方報案。一般而言，若持卡人信用卡賬戶被他人用作未經授權交易，而持卡人並無作出任何欺詐或嚴重疏忽行為，便不需為這些未經授權交易承擔責任。

網上交易如無額外認證安排 有爭議商戶須承擔責任

當局指，金管局一直致力打擊騙案，要求發卡銀行採取有效措施，確保信用卡網上交易的安全性。例如信用卡組織建構網上交易的額外認證安排，當客戶進行網上交易，發卡銀行會向客戶發出一次性密碼，確認持卡人輸入該一次性密碼通過認證後，交易才能完成。如有關商戶並沒有使用此等額外認證安排，客戶不會收到一次性密碼以完成交易，但當遇到有爭議交易時，商戶須承擔責任及財務損失。

網上購物方便，很多時手機都會儲存了信用卡資料。（資料圖片）

發卡銀行須在網上交易完成後 向客戶發出通知信息

除額外認證安排，金管局亦要求發卡銀行須在網上交易完成後向客戶發出通知信息（如短訊或電郵），讓客戶核對交易紀錄，以便客戶及時識別異常情況並向發卡銀行跟進。金管局也要求發卡銀行提醒持卡人採取適當步驟妥善存放信用卡，並將個人密碼保密以防止欺詐行為。