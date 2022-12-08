《東張西望》利穎怡遇襲　被告稱不會獲公平審訊　官直言不知背景

無綫節目《東張西望》女主持利穎怡早前在大嶼山採訪時，疑遭一名女受訪者襲擊，該女受訪者被控以兩項普通襲擊罪，案件今（8日）在西九龍法院開審。無律師代表的女被告，指事件在網上被廣泛作負面報道，她認為已無法得到公平審訊，要求案件終止聆訊。裁判官曾慶東直言平時不看本地中文節目，又不認識被告與事主，對事件背景亦一無所知，認為不會受到影響。但他最終稱基於公平起見，准案件押後至2月1日聽取被告的申請。



被告陳碧珍（71歲），被控於2022年4月28日，在新界大嶼山嶼南道茂記餐廳附近兩度襲擊利穎怡。

事主利穎怡是《東張西望》的主持。(詳看下圖)

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官直言不看香港的中文電視節目

無法律代表的女被告以英語陳辭，並稱她要申請「終止聆訊」，她稱基於網上對事件有廣泛的負面報道，她已無法獲得公平的審訊。惟曾官指出，審訊只集中於被告是否有襲擊事主利穎怡，法庭不會考慮其他不相關的事，裁判官亦坦言他不認識被告和事主，平時甚至不會看香港的中文電視節目，對案件的背景亦一無所知，但被告提出的申請，可能會浪費她本人和法庭時間及資源，被告卻堅持上述事件與案件有關。

被告稱有律師指事件涉無綫而拒協助

曾官有問被告要否尋求律師協助，被告卻稱她不符合申請當值律師資格，她有嘗試請私人律師，但指律師得知事件與無綫電視有關，認為有利益衝突，故拒絕向她提供協助。曾官聞言指，終止聆訊申請理應提前申請，考慮被告無法律代表，為公平起見，仍會聆聽她的申請陳辭，但被告必須提交整齊及具組織性的申請文件，而非潦草的手寫文件，又強調法庭批准終止聆訊的情況十分罕見。

官提醒要提出證據證明

被告則強調，她有權獲得公平審訊，又指案件涉藐視法庭，又指有媒體於法庭範圍拍照，希望法庭能考慮延後或終止審訊。曾官聽罷質疑被告根本不明白何謂「終止聆訊」，指法庭若批准此申請，表代表審訊完結。又指被告不能將網上找到有關法律資料便提交予法庭作申請，強調此做法並不可行，被告應提供證據證明為何如今已無可能得到公平審訊。

被告求法庭禁披露其個人資料

被告之後又指，她在案件發生後遭到滋擾及起底等，導致她在美國及馬來西亞朋友都知悉事件，故希望法庭能下令禁止媒體拍攝她，惟曾官表示她可以就此報警，又稱被告不喜歡被拍照不等於此行為屬藐視法庭。被告隨即強調記者早前在法庭範圍內拍照，裁判官聞言提醒庭內記者不得在法庭範圍內拍攝。被告再稱，她仍未被定罪，但其照片在網上公開，對她並不公平，又呈上相關文件予法庭。裁判官閱過文件後，下令媒體不得間接或直接聯絡被告，且不得披露被告的私人資料，除了被告的姓名及控罪詳情等。

案件編號：WKCC 2623/ 2022