兩餸飯｜記者實測上環北冰洋炒蜆不另加價　深水埗陞爺勝在夠平

疫情持續近三年，本港經歷禁堂食、限聚令等防疫措施，食肆叫苦連天，部份相繼結業，惟兩餸飯店卻「疫」流而上，於港九新界遍地開花。《香港01》記者日前實測中環和深水埗兩餸飯「名店」，當中上環北冰洋三餸飯有海鮮供應，每盒售44元，成為中上環商業區白領的新寵。



記者：何頴賢

（兩餸飯系列之二）



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《香港01》記者於上周一（5日）中午午飯時間，到訪位於上環永樂街的兩餸飯店「北冰洋」，甫到禧利街、永樂街街口時，已見店舖外有數十人排隊等候，人龍更愈來愈長，高峰時約有逾30人輪候，惟未見網民形容「長達三個舖位」的情況。

雖然門外出現排隊人龍，但整個購買過程迅速，由排隊到結帳僅需約5至10分鐘。當日北冰洋午市提供逾20款菜色選擇，除了基本家常菜，店舖亦供應少量海鮮，包括豉椒炒梘及原條蒸魚等，一盒最平只售36元。記者當日購買三餸飯，當中包括菜心、鹹蛋蒸肉餅及豉椒炒蜆，價錢為44元，當中炒蜆毋須另加費用，與同區食肆午餐價格相比略為實惠，堪稱「中上環區打工仔恩物」。

由於三餸飯菜色較多，店舖會將餸菜與白飯分裝入盒。記者試食後，感覺三款菜色味道適中，肉餅肉質鮮嫩，菜心未有變黃，至於炒蜆雖然有加入辣椒，但入口不會太辣。

記者其後再轉往深水埗，光顧位於荔枝角道的「陞爺三餸飯」，到達時已接近下午3時半，由於午飯時間已過，店外未見有顧客排隊，店員不時補充新鮮餸菜。陞爺三餸飯同樣提供超過30款餸菜選擇，兩餸餐最平只需30元。

記者購買了鹹蛋蒸肉餅和金銀蛋菠菜，當中肉餅略為偏鹹，肉質較軟稔。就品質和價錢而言，仍然較同區食肆便宜，份量亦相當充足。