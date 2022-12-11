創科博覽展出月球土壤樣本　徐立之期望香港建立上中下游創科產業

「創科博覽2022」將於明日（12日）起，一連11日在灣仔會展舉行，屆時將展示國家「十三五」扴劃的50項科技創新成就展品，以及25項香港科研成果。港科院創院院長、 「創科博覽2022」顧問團召集人徐立之今日（11日）在電台節目表示，期望香港能建立上中下游創科產業，基礎研究「唔係由頭做到尾，我哋有中游研究，人哋做咗可以接波。」同時配合大灣區發展，研究成品變成產品。他亦期望年輕人、學生可以在展覽中「睇多啲」，將來選科及事業發展可以此作參考。



徐立之今日（11日）在商台節目《政好星期天》表示，闊別三年的創科博覽再次舉辦是好事。而今年展覽以「科技引領未來」為主題，他指，現今生活離不開技術，將來發展亦由技術帶領。他希望看到香港能建立上中下游創科產業，發揮其長處。今次展覽亦展出由專家小組挑選的25項大學科研成果，而這些成果在展出前亦會再作改良，務求「畀人摸到睇到，觀眾能夠睇得明」。

徐立之（廖雁雄攝/資料圖片）

300多位學生義工擔任導賞員

團結香港基金公共事務及外展副總裁呂淑琼在同一節目表示，部份展品是首次展出，包括中國第一輛火星車「祝融號」的1：1模型、中國第一個自主火星探測器「天問一號」的着陸平台、地表最快時速600公里高速磁浮交通系統、中國挖掘隧道最大直徑盾構機「京華號」等。她又指，現場有300多位學生義工擔任導賞員介紹不同展品。

展出49克月球土壤實物

她表示，為了方便市民能夠隨時隨地進場參觀，展覽毋須預先登記，只需掃描安心出行即可進場。但她強調會根據會展內的人流管制措施，若達到入場人數上限，就會截龍。另外，展覽亦設導賞團，市民如希望參加，就要網上登記。

被問及展品運輸過程有否出現困難？呂淑琼稱，展品從內地運輸到港的過程順利，均由北京一同運到廣州，再運到香港。其中較為珍貴的49克月球土壤實物，則由內地專家親身帶到香港。此外，太空人艙外服實物亦有增加保險保額。

展覽日期：2022年 12月12日至12月22日

地點：香港會議展覽中心 3F-G 展廳（免費入場）

