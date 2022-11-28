創科博覽2022｜中國火星車祝融號模型首亮相　冬奥氫燃料火炬現身

「創科博覽2022」將於今年12月12日至22日在灣仔會展舉行，展覽以「科技引領未來」為主題，屆時將展示國家「十三五」的50項科技創新成就展品，有部份「星級展品」首度亮相，包括中國第一輛火星車祝融號、世界第一套時速600公里高速磁浮列車系統等，同場亦展出冬奥史上首支氫燃料火炬「飛揚」實物等。



另外，因應香港特別行政區成立25周年，博覽會回顧香港科研成果，同時亦設逾200場科普活動，市民亦可進行VR/AR科普數碼體驗，包括火星漫步、火箭發射、虛擬空間站出艙等。



團結香港基金將舉辦第四屆「創科博覽」，於12月12日至22日在香港灣仔會議展覽中心舉行。約50項展品來港參展 ，展示國家「十三五」科技成就，涵蓋航天、陸地、深海、智能與生物科技五大領域，展覽獲國家科學技術部和中國科學技術交流中心支持。

部份「星級展品」首度亮相，包括中國第一輛火星車「祝融號」的模型、中國第一個自主火星探測器「天問一號」的着陸平台、世界首套時速600公里高速磁浮交通系統、中國挖掘隧道最大直徑盾構機「京華號」、創造中國載人潛水器深潛新紀錄「奮鬥者」號、實現世界首次萬米海底超高清實况直播的「滄海」號、「凌雲」號全海深視頻直播系統，以及冬奥史上首支氫燃料火炬「飛揚」實物。

另外，展覽亦會舉行200多場科普影片、科學表演、科創示範、創科講座、專題分享會及座談會。同時有超過100講者，包括香港高等教育院校學者、香港創新領軍人物、科技業界代表等，分享暢談科技熱潮及未來創科發展。此外亦設，VR/AR 科普數碼體驗，包括火星漫步、火箭發射、虛擬空間站出艙等。

博覽會亦會展出「香港特別行政區成立25周年科研成果」，涵蓋通訊和自動化、醫療和健康科學、材料科學和微電子、環境和食品。科研成果由香港各所大學資深科學家組成的評審委員會，評選出25項具有代表性的香港科研成果。當中包括：由理大研發，為國家月球和火星探測作出貢獻的先進太空儀器及遙感技術，以及由中大研發，已被全球90多個國家廣泛採用的「無創性產前診斷技術」等。

展覽日期：2022年 12月12日至12月22日

地點：香港會議展覽中心 3F-G 展廳（免費入場）

