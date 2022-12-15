增17,080宗確診較昨日增一成半　多19人不治　七日死亡率微跌

確診數字再現反彈，本港今日（15日）新增17,080宗確診個案，較昨日上升14.86%，第九日維持在一萬宗以上的水平。院舍個案維持高水平，今日32間院舍出現個案，48名院友及職員感染。



另外，今日死亡個案稍下跌，共有19人離世，七日平均死亡人數為26人 ，七日平均死亡率為0.178%，全期累計死亡率則繼續維持0.48%。醫管局表示，過去一星期經急症室入院的確診病人中，約66%因確診需要入院，約34%因其他醫療原因入院。至於離世的確診病人中，約53%較大可能與新冠病毒有關，約47%因其他疾病離世。



今日疫情概要：



- 17,080宗確診，較昨日個案上升14.86%，第九日維持在一萬宗的水平。

- 輸入個案831宗創新高，佔整體個案比率4.87%%；相比同日16214名機場入境旅客人數，確診比率則為5.13%，七日平均比率是4.23% 。

- 新增19名患者死亡，七日平均死亡率略為0.178%，維持在0.48%，累計死亡人數為11,075人。

- 本地XBB個案增2宗累計134宗， 本地BQ.1.1增5宗累計155宗。

- 院舍個案維持高水平，今日32間院舍出現個案，48名院友及職員感染。

新冠肺炎疫情反覆，本港今再增17,080宗確診。確診個案中有16,249宗為本地個案，輸入個案佔831宗，佔整體個案比率約為4.87%。新增輸入個案當中，474宗涉及機場檢測樣本、277宗涉及第一至三日樣本，餘下80宗涉及第四至七日樣本。

由於昨日機場入境為16,214人，確診比率為5.13%，連續兩日突破5%水平。七日平均確診人數為750人，七日平均確診比率為4.23%。

衞生署公共衞生化驗服務處於12月6日至12日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約57.62%（七天移動平均比例）。

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衞生署今再發現多7宗本地個案帶有變異病毒株，分別為2宗XBB及5宗BQ.1.1亞系個案。本地個案中亦累計發現134宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、7宗BF.7及155宗BQ.1.1亞系個案。

新增的2宗本地XBB個案，分別涉及一名已接種3劑疫苗的48歲男子及沒有接種任何疫苗的30歲女子。至於5宗BQ.1.1亞系個案則涉及3男兩女，年齡介乎28至66歲，4人已接種3劑疫苗，另有1人沒有接種任何疫苗。

至於輸入個案則未有發現新帶有變異病毒株，累計226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

學校方面，893間學校新呈報2,021宗個案，另有20間學校共20個班級需要停課五天。至於院舍方面，有32間院舍有確診個案，分別為23間安老院舍及9間殘疾人士院舍，當中有42名院友及6名員工確診，61名院友因院舍有個案而要隔離。

醫管局公布，昨日有3,746名新冠確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有479名新增確診病人。2,671人需要入住隔離設施，目前有443人正接受氧氣治療，47人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報27名危殆及21名嚴重的確診病人，現時合共有110名危殆及98名嚴重的確診病人留醫，當中31名危殆病人正接受深切治療。過去一日有464名確診病人康復，390名病人出院。

另外，今日新增19人死亡，包括12男7女，年齡介乎53至97歲，4人來自院舍。接梨種疫苗紀錄方面，4人沒有打針記錄，2人打四針，9人打了3針，3人打2針、1人打1針。

醫管局表示，過去一星期經急症室入院的確診病人中，約66%因確診需要入院，約34%因其他醫療原因入院。至於離世的確診病人中，約53%較大可能與新冠病毒有關，約47%因其他疾病離世。

呈報陽性個案的安老院舍：



愛群理療護理院（第一分院）

黃埔老人院有限公司

耆康會王余家潔紀念護理安老院

亞洲婦女協進會陳昆棟頤養之家護理安老院

東華三院馬鄭淑英安老院

愛德（葵涌）安老院有限公司

騰達護老中心

福健護老院

鳳溪護理安老院－安老部

永安老人健康中心

安福護老院

大角咀安老院

新萬福護理院 - 大圍分院

聖芳濟敬老院（上水）有限公司

廣安護老院（元朗）有限公司

毅慈康寧苑

惠康護老中心

海景護老院

德昌護老中心（葵興分院）有限公司

華瑞護老中心有限公司

松山府邸

明月安老院第一分院

九龍土瓜灣炮仗街47至51號

嘉頤（大圍）護理院

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



扶康會興華成人訓練中心

香港心理衞生會天瑞宿舍

匡智富亨宿舍

香港耀能協會賽馬會白普理華心護康中心

保良局八二顯徑中心

康恩園 (II)

新生精神康復會思悅園

東華三院李恩李鋈麟父子樂活熙庭

聖雅各福群會復康服務悅明居

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