疫情｜內地本土新增確診1944宗　上海籲普通輕型患者勿打120急救

國家衛健委數據，內地昨日（14日）本土新增確診個案1944宗，無新增死亡個案。另通報4宗疑似個案，分別來自北京（3宗）和重慶（1宗）。



昨日內地報告本土確診數據包括廣東857宗，北京494宗，重慶143宗，河南67宗，四川67宗，浙江61宗，福建61宗，海南23宗，上海22宗，內蒙古21宗，遼寧20宗，雲南20宗，山東17宗，天津16宗，黑龍江15宗，河北12宗，江蘇10宗，陝西8宗，安徽4宗，山西3宗，貴州2宗，廣西1宗。

截至昨日，現有確診個案34700宗（其中重症167宗），累計死亡個案5235宗，累計報告確診個案371918宗。

在當前防疫新形勢下，所有醫院門診不得拒絕感染患者，導致醫療資源緊缺。國務院聯防聯控昨日在新聞發布會上再次強調，無症狀感染者和輕症病例，可採取居家隔離、居家治療辦法，選擇適宜的藥物進行治療。對於症狀加重的患者，要根據實際情況，可以通過自駕車或者呼叫120救護車等方式，轉至相關的醫療衛生機構發熱門診，進行及時就診。

上海急救中心方面也在日前介紹，普通發熱患者前往醫療機構就診時，不需要乘坐120救護車。但六種情況下撥打120急救電話，將獲優先派車處理。包括，呼吸困難或氣促，無法緩解；持續不能飲食，或腹瀉超過2天； 經藥物治療體溫持續高於38.5°C或心率超100次/分，超過3天；以及兒童、孕婦等出現嚴重情況時。