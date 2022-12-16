警隊推防騙「提子」動畫繪本　派予全港逾500間小學　助幼童防騙

警隊推出以防騙吉祥物「提子」為主題的《提子動畫廊》繪本，內容含假冒官員電話騙案、網購騙案、網戀騙案、電郵騙案，以及投資騙案的防騙故事，一套5本，稍後透過各區警民關係組向全港500多間小學派發。繪本電子版今天（16日）上載到警務處網頁，之後亦會上載至教育局網頁、以及少年警訊應用程式。



動畫製作成繪本

「提子」2020年起於警隊社交媒體平台上出現。今年7月，警隊製作主題曲《提防騙子》、《提子小劇場》以及《提子動畫廊》，並於電視兒童節目時段內播放。警隊將《提子動畫廊》5集動畫製作為繪本，以實體畫冊形式呈現，內含小遊戲。公共關係部社區關係課高級警司邱倩雯表示，希望小朋友從遊戲中學習，引起他們學習防騙知識的興趣，並與家人分享。

5個《提子動畫廊》故事分別為：假冒官員電話騙案、網購騙案、網戀騙案、電郵騙案，以及投資騙案。公共關係部將會透過各區警民關係組向全港500多間小學派發《提子動畫廊》繪本。電子版今天（16日）上載到警務處網頁，之後亦會上載至教育局網頁、以及少年警訊應用程式。邱倩雯指，警隊希望學校運用繪本作為教材，予學校多一個渠道以生動有趣方法教授防騙信息。

警隊推出以防騙吉祥物「提子」為主題的《提子動畫廊》繪本。（陳葆琳攝）

邱倩雯又提及，年紀最小的電話騙案受害人只有12歲，希望透過「提子」可愛活潑的形象，以簡單易明的方式，傳達防騙信息予小朋友，配合價值觀教育，培養小朋友「誠信」、 「守法」以及「關愛」方面的素質：「小朋友有個特性，佢學到嘅嘢、朝頭早係學校或者係社會上學到、接觸到嘅資訊，佢都中意係屋企分享，配合一啲防騙獎勵卡，我哋可以更加鼓勵佢，將呢啲資訊帶返屋企，同屋企身邊嘅人分享。」

新一季一共6集的《提子小劇場》將於下星期一（19日）於兒童節目內播出。除了《小劇場》之外，警隊亦正製作新一季一共5集的《提子動畫廊》，內容涵概交通安全、保護兒童，「好市民」等資訊。