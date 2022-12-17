ADHD｜74%學童藥物治療後徵狀改善　仁愛堂倡加強兒童精神科服務

公立醫院兒童精神科專科門診輪候時間由長達年半至兩年不等，仁愛堂「專注力失調/過度活躍症（下稱ADHD）資助計劃」一項最新調查發現，74%家長反映ADHD兒童在接受精神專科醫生治療後，行為問題及ADHD徵狀均有改善，6歲學童治療反應比7及8歲組別更顯著，反映愈早接受治療成效愈好。有參與計劃醫生建議醫院管理局加強6至8歲兒童精神科服務。



仁愛堂推ADHD資助計劃，協助基層家庭學童盡早獲專科治療機會。(仁愛堂提供照片)

仁愛堂史立德夫人青少年兒童醫療基金自2016年開始設立「ADHD資助計劃」，由 2016年至2022年3月共資助461名基層學童，參與計劃的ADHD學童在輪候期間可接受計劃委任的私家精神科專科醫生治療，461宗資助個案中，有83%受資助兒童輪候公立醫院時間超過300日。目前6歲或以上的兒童需要經醫務衛生署臨床心理學家，或教育心理學家作評估，才能輪候公立醫院兒童及青少年精神科確診和治療。

基金會最近訪問參與資助計劃的6至8歲ADHD學童家長，發現有74%家長反映ADHD兒童在接受精神專科醫生治療後，他們的行為問題及ADHD徵狀均有改善，而且在6歲開始接受治療的ADHD兒童，其前後測比分中位數相距，增幅約22%，顯示其成效較為顯著。而ADHD兒童在7歲及8歲時接受精神科專科醫生診療的前後測比分相若，增幅約13-15%，反映早治療成效理想。

負責研究的精神科專科醫生丁錫全指出，過往文獻只證實藥物對ADHD兒童有效，今次是首次有研究數據分別證實 6、7、8歲ADHD學童在藥物治療後的成效，證實ADHD有治療黃金期的說法，建議醫院管理局加強6至8歲兒童精神科服務。

家長黃太的7歲女兒去年剛升小一，未幾被評估患上ADHD及讀寫障礙，公立醫院兒童及青少年精神科要輪候差不多兩年，她曾經帶女兒到私家精神科醫生求診，一次診金連七日藥費要$2000，無法長期負擔醫藥費：「之前日日收到老師致電投訴她上課不專心，經常發白日夢，又騷擾同學，根本無法理解老師的講書和指令，連抄手冊也無法完成。」不過在今年一月獲轉介參與計並經治療後，女兒的專注力和理解能力提升，情況有改善。

黃太表示，女兒獲資助服藥後，表現判若兩人。(仁愛堂提供照片)

計劃目前服務範圍覆蓋屯門、荃灣、元朗、黃大仙、將軍澳、觀塘、大埔及沙田八區，讓更多有經濟困難的基層家庭受惠，欲參加計劃的基層家庭家長可自行先在網上進行自我評估，基金會會直接聯絡合資格的家長處理申請。