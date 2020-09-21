調查指近半ADHD學童網課只能專注10分鐘　家長籲當局支援

受新冠肺炎疫情影響，經歷大半年停課及網上課堂的生活後，學校將於周三(23日)開始分階段復課，不過仍有大部分學童需要繼續網上學習的模式，但對專注力不足/過度活躍症(ADHD)孩子和其家長來說，要適應如此頻繁的變化，尤為艱辛。Carrie的女兒小三確診ADHD，疫情中學校停課、安排網課，令她難以適應，以致經常上課遲到、欠交功課等。及至9月開學，升中後卻要面對全日電腦上網課，令Carrie母女壓力驟增，Carrie呼籲當局能夠訂立清晰、仔細的指引予學校，多了解家長所需。 專注不足/過度活躍症（香港）協會早前進行網上問卷調查，發現疫情期間有近半數學童上網課專注力最長只能維持10分鐘，學童上堂期間容易分心做其他事，學習成效也大打折扣。

網課初期女兒難適應 經常無法按時完成功課

Carrie的女兒小三時確診患有ADHD，多年來依靠治療，女兒情況漸有改善，情緒變得穩定、成績亦有進步。不過，自學校因疫情開始停課，女兒的病情再次波動。初期，學校未有安排課堂，女兒只能留在家中看電視、上網、打機等，時日久了，她慢慢開始覺得沉悶、欠活力，情緒漸趨不穩。後來校方開始安排網課，女兒初時難以適應，上堂時漫不經心，常常用手機瀏覽其他信息，更經常遲上課、欠交功課、無法按時完成功課等。Carrie想了許多方法解決，包括幫女兒制定嚴格的時間表，讓女兒幫手做家務等等。她說當時除了照顧女兒生活外，還要監督她上課，「一個人身兼廚師、補習老師、電腦技術員多個職位，壓力好大！」

9月開學，女兒升中，再度需要適應全新的上課模式和環境——全日面對電腦上課。Carrie則認為網上學習的安排混亂，全日網課對ADHD孩子來說亦很疲累，希望有關當局能訂立清晰、仔細的網課指引予學校，如規範每堂時間、堂與堂之間的休息時間、在可行情況下有限度開放公共設施，如圖書館、體育設施等，讓孩子有方法發洩精力，同時希望學校提供互動性高的教學方式及/或教材、盼望學校與家長多溝通了解所需，在網課上給予更多支援與彈性。

兒童體智及行為發展學科專科醫生杜蘊瑜指家長可以為ADHD子女建立獎勵計劃，安排日程表等，亦提醒家長不要自行停藥。（受訪者提供）

ADHD學童網課只可維持10分鐘 專科醫生：避免自行停藥

專注不足/過度活躍症（香港）協會早前進行網上問卷調查，共收集192名ADHD孩子家長的意見，發現網課對學習影響很多，疫情期間有近一半的ADHD孩子在上網課時專注力只能維持10分鐘，超過九成的家長認為在家網上學習的成效比在校上課更差、學校環境有助於加強子女專注度，八成家長認為老師能有效協助孩子專注度。協會執行總監伍敏姿指，因為疫情，有三成半的家長需要每日最少花3、4小時來陪伴孩子，也令家長壓力「爆煲」。

兒童體智及行為發展學科專科醫生杜蘊瑜則表示，疫情期間四成ADHD兒童未有如常覆診，超過三成在網課期間停止藥物及行為治療，她提醒停藥會對病情造成極大的負面影響，加上學習環境不斷變化，更會令情況困難。她建議家長要維持孩子的藥物治療，避免自行停藥；另外為子女規劃好時間表，讓孩子建立規律的生活、學習和休息的習慣。