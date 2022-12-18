澳門政府、傳媒、多個外賣App癱瘓　阿里雲︰港數據中心故障所致

撰文：歐陽德浩
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澳門今日中午（18日）多個重要網站或App無法進入，包括多個政府、傳媒的網站和應用程式，涉及澳門金融管理局網站、澳門日報App，以及澳門兩大外賣平台澳覓和mFood；甚至加密貨幣交易所OKX亦受到波及，有部份用戶無法提領，帳戶顯示資金歸零。

阿里雲隨即公布，事件因數據中心機房製冷設備故障所致，強調已配合的工程師加快處理，現時部份製冷設備正在恢復。

阿里雲︰部份製冷設備已正在恢復

爆發一系列故障後，阿里雲今午公布，經排查後發現阿里雲香港地域故障，由香港數據中心機房製冷設備故障所致，影響範圍包括︰可用區C的雲服務器ECS、雲數據庫、存儲產品（對象存儲、表格存儲等、雲網絡產品（全球加速、NAT網關、VPN網關等）。

阿里雲指，一系列故障影響香港地域控制台訪問和API調用操作，目前阿里雲的工程師，在配合機房的工程師加快處理，部份製冷設備已正在恢復。

澳門司警︰已聯繫營運者跟進

澳門司警表示，網絡安全事故預警及應急中心接報，因阿里雲的香港機房節點發生故障，以致澳門金融管理局、澳門銀河、蓮花衛視、澳門水泥廠等受影響，關鍵基礎設施營運者的網站、澳覓和mFood等外賣平台，以及澳門日報等傳媒應用程式，自今日中午起，均暫時無法訪問使用。澳門網安中心已聯繫相關關鍵基礎設施營運者並跟進。

澳門網民呻周末無飯食、外賣店無生意

事件連累甚廣，例如有澳門居民在Facebook批評，因兩個外賣平台的故障，以致周日假期「無飯食」，外賣店亦失去生意。

加密貨幣交易所OKX無法提取金額

而加密貨幣交易所OKX，更有部份用戶無法提領，帳戶顯示資金歸零。OKX在社交平台Twitter上公布，由於伺服器供應商阿里雲出現技術故障，以致部份功能出現異常，強調開發團隊一直與阿里雲聯繫，敦促盡快修復問題。

截止晚上7時半，澳門日報App仍然空白一片，澳覓雖然能夠成功進入，惟部份圖示或圖片無法顯示，至於澳門金融管理局網站已如常。

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