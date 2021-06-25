聖保羅男女中學前校長陳黃麗娟掌語常會　阿里巴巴要員任委員

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-25 19:49

教育局今日（25日）公布，委任聖保羅男女中學前校長陳黃麗娟為語文教育及研究常務委員會主席，接替即將卸任主席的黃嘉純。 另外，教育局亦委任了4名新成員，包括中文大學課程與教學學系系主任李潔冰、阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪、香港初等教育研究學會名譽會長彭楚夫，以及理工大學中文及雙語學系副教授祝新華。

陳黃麗娟（左）被教育局委任為語常會主席，下月1日起生效。（資料圖片）

陳黃麗娟過去多年活躍於香港教育界，她出任教育局學校課程檢討專責小組主席，處理高中通識科改革，但最終建議不獲教育局接受。她退休後仍有出任香港科技大學顧問委員會榮譽委員、香港教育大學校董會成員。

教育局局長楊潤雄表示，陳黃麗娟具豐富教育專業知識及管理經驗，對語文教育亦充滿熱忱，深信在她領導下，語常會在香港推廣兩文三語的工作將更上一層樓。

阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪，亦被教育局委任為語常會成員，7月1日起生效。

增4名新委員

教育局同時再度委任8名現任語常會委員，以及4名新委員，任期為兩年。

新任委員包括中文大學課程與教學學系系主任李潔冰、阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪、香港初等教育研究學會名譽會長彭楚夫，以及理工大學中文及雙語學系副教授祝新華。

至於現任委員周雪鳳、方綺文、馮應謙、李漢祥、李秀慧、羅乃萱、謝煒珞及徐翰恩，會再獲委任。

黃嘉純是現任語常會主席。（資料圖片／李澤彤攝）

楊潤雄感謝黃嘉純在過往六年擔任語常會主席期間盡心盡力，包括引導語常會審議多項措施，推動香港語文教育，如「幼稚園教師語文專業發展課程」推出有助新修訂的《幼稚園教育課程指引》落實；「促進小學英語學習津貼計劃」豐富校園英語語境，開發分級讀物助非華語生提升中文水平、融入香港社會。

楊潤雄亦向即將離任的語常會委員陳倩君、秦家慧、黃岳永及袁振華表示謝意。他重申政府會繼續與語常會緊密合作，聽取社會意見，致力提供優質的語文教育，以及提升香港人兩文三語的能力。