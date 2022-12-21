美國禁「香港製造」標籤　世貿裁定不符世貿規則　港府表歡迎

美國2020年底起要求所有由香港出口往美國的產品的來源地標記不能再標示為「香港」，而必須標示為「中國」。世界貿易組織爭端解決機構成立專家組，審理有關爭端，早前裁定不符合世貿規則。港府今晚（21日）表示歡迎世貿爭端解決機構專家組裁定美國針對香港產品的産地來源標記規定不符合世貿規則。



美國貿易代表處發表聲明，反對世貿裁決，表明無意撤回對香港產品來源地標籤的規定。



圖為2021年3月4日，位於瑞士日內瓦世界貿易組織（世貿）的組織標誌裝置。（Reuters）

港府：世貿專家組全面否定美方聲稱 促糾正規定

根據港府公布，世貿專家組已向爭端解決機構提交裁決報告，明確裁定美國對香港產品實施的產地來源標記規定不符合《關稅與貿易總協定1994》中有關原產地標記最惠國待遇的要求，以及全面否定美方援引有關安全例外條款的聲稱，並建議美方糾正其規定。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示：「我們歡迎專家組充分肯定中國香港作為單獨關稅區的地位。有關裁決再次證明，美方無視國際貿易規則，企圖單方面實施帶歧視性和不公的規定，無理打壓香港產品和企業，將經貿問題政治化。」

丘應樺。（資料圖片/夏家朗攝）

丘應樺還表示，「美國強迫香港產品改變來源地標記，完全是出於政治動機，把貿易武器化，妄圖借此干預香港內部事務。美方圖謀低劣，別有用心，不會得逞，也不為國際社會接受。美方對香港產品實施的規定不但毫無理據，更嚴重違反世貿規則，完全漠視以規則為本的多邊貿易制度，亦不負責任地損害香港作為世貿成員的權益，特區政府予以強烈譴責。」

丘應樺強調：「專家組在報告中已清楚反駁美方錯誤及毫無理據的觀點，明確裁定美方做法違反世貿規則。我已即時去信美國貿易代表，敦促美方尊重裁決，立即撤回其違規的措施。」

政府發言人表示，根據《基本法》第一百一十六、一百五十一及一百五十二條，特區是單獨的關稅地區，可以「中國香港」的名義參與世貿等國際組織，並與世界各經濟體建立互惠互利的經貿關係。

發言人還表示，香港的獨特地位一直得到國際社會的廣泛認同和尊重，在世貿所享有的權利和須履行的義務跟其他世貿成員一樣。在香港產品上標以「香港製造」的標記，多年來獲國際接納，這既符合香港作為單獨關稅區的事實和相關的世貿規定，亦為消費者提供清晰正確的產地來源資訊。

發言人指，美國自2020年11月10日起要求所有由香港出口往美國的產品的來源地標記不能再標示為「香港」，而必須標示為「中國」。特區政府隨即通過雙邊和多邊渠道據理力爭。世貿爭端解決機構於2021年2月22日的會議上同意中國香港的請求，成立專家組審理有關爭端。