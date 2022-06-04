邱騰華：通關過程要審慎　「唔可以只顧一面嘅門」

商務及經濟發展局局長邱騰華今早（4日）在電台節目《政經星期六》指，「關一定要開」，但與其他地方通關的問題要審慎處理，特別是與內地通關上，內地花很大力氣才遏止當地疫情，認為「唔可以只顧一面嘅門，唔顧另一邊國內情況」。



他表示，早前到泰國出席亞太經合組織貿易部長級會議，雖然未達成共識，但各與會國均關注在疫情、戰事、通脹升溫等問題，擔心經濟衰退，形容產生「貿易向心力」，各與會國都有意共同解決當前面對的各個問題。



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疫情縈繞 邱騰華：通關不能只講單方面利益

邱騰華今早在電台節目上形容，「關一定要開」，並稱全球無一個經濟體可以長期閉門不與其他地方往來，但他亦提到香港雖然經歷第五波，亦已做了很多疫苗接種工作，目前「疫情仍然未離我哋而去」，在通關問題上要審慎處理。

他特別提到，內地花很大力氣遏止當地疫情，「唔可以只顧一面嘅門，唔顧另一邊國內情況」，在通關問題上，不能只講單方面利益。

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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認為香港服務貿易潛力大

他指，留意到即使在疫情期間，本港仍有國際展覽，而貨物貿易量更由以往的全球第八晉升至全球第六。但他坦言，單靠貨物貿易難長久支撐經濟發展，香港最大的潛力在於服務貿易，在國際及亞太區亦有發展潛力。

出席會議未達共識 但各與會國有意共同解決問題

他提到早前到泰國出席亞太經合組織貿易部長級會議，雖然會議未達成共識，但各與會國均關注在疫情、戰事、通脹升溫、地緣政治等問題，都擔心經濟衰退，他形容會議令各與會國間產生「貿易向心力」，大家都有意共同解決當前各個問題。

▼邱騰華到泰國出席亞太區經濟合作組織貿易部長會議▼



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會上曾與秘魯談及雙方自由貿易協定

他表示，香港的經貿發展不用「捨近圖遠」，直指在中國內地內銷是一定要爭取，該局過去亦一直幫助中小企打入內地。但與此同時，「（香港）唔可以內向，無因為地緣政治停滯（與其他國家發展貿易）。」他透露在會上亦曾與秘魯官員談及雙方自由貿易協定，並指秘魯是新興市場，相信有助本港貿易推展至南美。

香港有獨特優勢 簽訂新協議考慮三點

他形容，香港的皇牌在於既是中國一部份，同時可以「中國香港」的身份與其他地方建立雙邊關係，「人哋會睇到同香港交往有獨特優勢」。本港在簽訂新協議的考慮，主要包括三點，即能否消除貿易壁壘帶來通關便利，是否有排他性，以及是否比世貿標準好。

邱騰華說，本港在簽訂新協議主要有三點考慮。（資料相片／張浩維攝）

版權修訂條例草案將上立會 稱修例為追落後

下周將進行《2022年版權（修訂）條例草案》的首讀及二讀，他表明不急於將極具爭議性的部份放入修訂，並稱有關修訂不複離，此前已有很多討論，相信相關工作會順利進行。版權與高端專業、創意產業等關係大，修訂主要是想追過去逾十年的落後、提供保護平台。