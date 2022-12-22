規管眾籌｜工權會憂申請繁瑣審批須時　拖慢向突發傷亡家庭作援助

財經事務及庫務局日前公布規管眾籌活動諮詢文件，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今日（22日）表示，預見規管眾籌後會有阻礙及不便，因工權會主要支援突發事件，如意外身亡、工業傷亡等，往往數小時內就決定發起眾籌，否則會影響捐款熱度，擔心規管眾籌後，向眾籌辦申請過程繁瑣或審批需時數天，對需要幫助家庭構成影響。



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文。（資料圖片/魯嘉裕攝）

工傷籌款數小時須推動 否則捐款熱度減少

蕭倩文在電台節目表示，已預見規管眾籌後有阻礙及不便，因工權會主要做突發眾籌，例如意外死亡及工業傷亡等個案，在發現有困難家庭時，開始到推動籌款只有短短幾小時：「需時耐的話公眾對件事淡了，對捐款熱切度減少，會直接影響受影響家庭。」

她稱在意外發生後即日或翌日發起籌款，公眾討論及傳播報道熱度仍有，但當家庭過幾星期後才希望籌款，相關新聞減少，市民關注度下降，捐款熱度、傳播都減少，亦會令收款減少。

政府提出規管眾籌活動。（資料圖片/羅君豪攝）

工權會冀同類眾籌只需審批一次

蕭倩文指現時規管籌款相關資訊仍未清晰，希望官方可透露更多細節，期望會是簡便、快捷審批，包括同類性質的籌款只需審批一次，以後同類個案只需一個通知即可展開籌款，最理想希望只需補交資料，幾小時內可批出。

如果辦公時間先做，可能又話唔到事、要向上司匯報……我地4個鐘就開波，去到佢（籌款辦）度要兩日四日咁。 工業傷亡權益會總幹事蕭倩文

諮詢文件亦提到籌款申請需提交多項資料，她稱幫助傷亡家庭籌款一般不設目標亦不設結束時間，難向政府提供資料，最終金額或家庭資料亦過於私人無必要披露，以往亦有有心人在交稅時間問有無需要幫助，然後捐款協助多個家庭，認為設限會變相影響幫助。

陳凱欣。（張浩維攝）

立法會議員陳凱欣稱，今次立法主要因政府看到以往有涉違法行為的眾籌，透過規管可免違法行為透過眾籌集資。她指政府在防止違法行為同時，亦應考慮如何避免影響以往的捐款，當局亦稱會豁免宗教及團購活動等，冀意外捐款亦可有快捷登記、補交文件等安排。