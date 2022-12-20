規管眾籌｜葉劉淑儀：眾籌好危險！收到黑錢咪死！

政府就規管眾籌活動展開為期三個月公眾諮詢。行政會議召集人葉劉淑儀在一個電台節目中表示，規管對市民是好事，因可以放心捐獻給獲批的項目，相信當局主要考慮眾籌是否出於非法目的。



身兼新民黨主席的葉劉淑儀稱，建議加強規管眾籌，對市民更便利，毋須動輒引用國安法。她又指，香港是G20集團財務行動打擊小組成員，更曾任輪任主席，素來要對恐怖份子資金、販毒、各類黑錢及非法資金流向作規管，政府今次的建議只是加強規管，尤其針對因網絡興起而帶來的眾籌活動。

葉劉淑儀支持加強規管眾籌，形容眾籌所得資金可能來歷不明（資料圖片/余俊亮攝）

葉劉淑儀：眾籌好危險！

她形容：「眾籌好危險！不知資金來歷，網上有很多假戶口，你知唔知甚麼是黑錢？凡非法得來的都是黑錢，萬一收到黑錢，咪死！」所以新民黨不會發起眾籌。 她又指，今次的建議涉及跨政策局協調，財政司司長是最高負責人。

眾籌好危險，不知資金來源，網上有很多假戶口，你知唔知甚麼是黑錢？凡非法得來的都是黑錢，萬一收到黑錢，咪死！ 行政會議召集人葉劉淑儀

許正宇領導的財經事務及庫務局專責統籌規管眾籌活動。（資料圖片）

陳志全曾眾籌超過110萬元，向在立法會拖行他的郭偉強提私人檢控。（眾籌網站截圖）

諮詢文件提出，所有公開向香港人或團體，或身處香港的人或團體進行募集的線上或線下的籌款活動，不論舉辦的目的及地點為何，均須事先向建議新設的眾籌事務辦公室提出申請。籌款人須披露眾籌活動的目的及安排、使用本地銀行戶口，並妥善保存資金活動紀錄。

再評赤柱監獄擄人事件 市民期望紀律部隊更勇猛

另外，至於赤柱監獄外女子被擄走事件，她早前評論懲教人員應該更進取幫助女事主後，她今早再次回應事件，指工會有向她解釋懲教人員有盡力協助，影片不反映事實全部。葉劉淑儀稱，即使懲教人員未上前協助，亦並非做得不對，因為他們職責是看守，而可能欠缺救人的訓練。不過市民期望同屬紀律部隊的懲教人員應更勇猛，會與懲教署長跟進事件。