澳門入境︱一文看清防疫要求　賭場餐廳不用掃碼　可即日來回港澳

澳門由今日（23日）凌晨起，由香港、台灣及外地入境的旅客取消「紅碼」、落地核酸檢測，以及入境翌日起計第3天接受核酸檢測的安排，步向全面通關，雖然入境後首5天是黃碼，但基本上不限制出入餐廳、賭場等場所，港澳旅客亦可以恢復即日來回。《香港01》整合各項港客入境澳門及回港須知，方便計劃行程。



旅客入境後可在任何時候離開澳門前往香港、台灣和外國，即是旅客是可以即日來回香港及澳門。

1: 無需落地核酸檢測 但要連續五日快測上載結果



旅客從香港、台灣及外國抵達澳門取消入境後紅碼，旅客入境後會獲黃碼，接受自我健康管理。旅客需要自入境第二日起計連續5天每天快測並上載結果至健康碼，至第五天快測結果均為陰性後會轉為綠碼。其間若快測陽性則轉為紅碼，須居家隔離。

2: 入境前仍要持有72小時內的核酸檢測陰性報告



雖然澳門政府公布香港入境取消落地核酸檢測，但維持登機、登船或登車來澳時須持有72小時內核酸檢測陰性報告的規定，市民可於社區檢測中心自費取得PCR核酸檢測報告。

3: 可以即日來回香港澳門



澳門政府指，旅客入境後可在任何時候離開澳門前往香港、台灣和外國，即旅客可以即日來回香港及澳門。不過，直至入境翌日起計第九天前，不能經澳門往內地之措施維持不變，換言之旅客如打算經澳門回到中國內地，入境後仍要等待九日才可以回到內地。

4: 港澳直通巴士港澳快線明日起恢復 噴射飛航暫未復航



由香港到澳門的交通方面，港澳快線將於明日（24日）恢復營運，並恢復部份往返港澳市區的班次，來往香港太子及澳門市區美獅美高梅、威尼斯人及銀河站3個站。

不過，另一港人常用往返澳門的交通工具噴射船則未恢復營，噴射飛航職員表示，現時港澳碼頭尚未解封，需待政府解封後方可安排恢復船務。

5: 進賭場及餐廳不用掃碼 處所自行決定是否讓黃碼人士進入



澳門賭場及餐廳等場所，則未有規定不讓黃碼人士進入，交由賭場或餐廳按照條件決定是否要求入場人士出示健康碼及是否讓紅碼及黃碼人士進入，即入賭場及餐廳可不用掃碼。不過，澳門政府有指明黃碼人士不得聚餐或聚會。

６: 澳門回港入境人士不需做檢測



澳門回港旅客如抵港前７天內及當天沒有到過海外或台灣，不需申請回港易或來港易配額，入境前亦不用做核酸檢測，但要填妥衞生署電子健康申報表，到港後不用居家檢疫，但抵港第2天要進行核酸檢測及3天內自行監測。換言之，即使在澳門中招，亦可以返港。

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