疫情．12.23｜港增2萬宗創9個月新高　澳門六分一人口已感染

冬至過後，聖誕連假即將展開，本港新冠肺炎疫情持續高企，今日（23日）新增20252宗確診，較前日上升2.78%，是第五波疫情在三月高峰期後再破二萬宗水平。輸入個案方面，新增924宗，佔整體個案比率4.56%。死亡個案再添46宗。



澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，今日（23日）零時起，調整由香港特別行政區、台灣地區和外國入境澳門特別行政區人士的防疫措施，入境毋須落地核酸檢測，澳門健康碼不會預設為「紅碼」，入境翌日起計第3天不需要接受核酸檢測。



入境人士的澳門健康碼會設為「黃碼」，須接受「自我健康管理」，並自入境翌日起計連續5天，每天進行新冠病毒快速抗原檢測並將結果上載至澳門健康碼。第5天上載快速抗原檢測陰性結果後，澳門健康碼轉為「綠碼」。持有黃碼期間，雖然有指明不得聚餐或聚會，但澳門政府並未有規定賭場或餐廳等不能讓「黃碼」人士進入。



今日疫情概要：



- 20,252宗確診，較昨日個案升2.78％。

- 輸入個案924宗，佔整體個案比率4.56%；相比同日19,214機場入境旅客人次，確診比率則為4.81%，七日平均比率是4.70% 。

- 新增46名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.225%，整體死亡率維持0.47%，累計死亡人數為11373人。

- 本地XBB個案增1宗， BQ.1.1增1宗。。

【20:09】衞生防護中心今日（23日）晚上公布最新強檢大廈名單，續有10幢大廈新上榜。其中7幢大廈為較多陽性個案居住，當中沙田區有2幢大廈上榜，包括沙田愉田苑愉悅閣及大圍恒峰花園 3 座，其他個案則散落在全港不同地區。另有3幢屬污水樣本檢測呈陽性的地點，包括葵涌大窩口邨富平樓及富秀樓，何文田俊民苑文凱閣。

▼12月23日 部份強檢大廈▼



【19:21】國務院總理李克強昨日（22日）會見香港特首李家超和澳門特首賀一誠，公開影片未提及通關。今日（23日）央視《新聞聯播》報道，首次披露李克強對李家超講述通關情況。

【19:31】澳門立法會議員林宇滔則預料三分一家庭家中都已出現確診者，並有機會繼續傳染至其他家庭成員，而社區門診、急症室更面臨超負荷，醫療體系正面臨崩潰，有急症室有約一半醫護因染疫而未能工作。認為澳門選擇在這個時間通關時機非常差指對近一兩星期政府應對疫情的方式大失所望，「澳門都未搞得掂就開關。」

【18:48】澳門今日（23日）起取消港、台及外國入境人士核酸檢測，澳門健康碼亦不會預設為「紅碼」，入境翌日起計第三天也不再需要接受核酸檢測。機管局今日表示，位於香港國際機場的海天客運碼頭，將於12月30日起恢復往來澳門的轉駁快船服務，屆時逢星期五及星期日，每天提供兩班來回海天客運碼頭及澳門氹仔客運碼頭的快船服務。

【17:48】澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，估計目前約六分一人口染疫；四分一衞生局醫療人員已經感染。

應變協調中心表示，昨（22）日新增32名新冠病毒確診患者入住衛生局的隔離治療設施，1名84歲新冠病毒女感染者離世，她有基礎疾病，已接種1劑新冠疫苗。

【17:07】政府今（23日）公布，沙田區、觀塘區及東區部分大廈，包括大圍瑞峰花園、世界花園、北角丹拿花園、北角港運城，以及觀塘區定富街與定安街附近一帶住宅，檢測到污水呈陽性結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，政府會向當地居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼12月23日 部份強檢大廈▼



▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



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【16:55】衞生署衞生防護中心今日（23日）公布新型冠狀病毒病個案最新情況。截至十二月二十三日零時零分，中心正調查過去24小時新增19 328宗嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2（新型冠狀病毒）陽性檢測的本地感染個案，當中包括4 475宗核酸檢測陽性個案（2 192宗確診、1 850宗無症狀感染及433宗狀況待定個案）以及14 853宗快速測試陽性個案。

【16:41】澳的「金巴」，惟今日的車票已售罄，故無法過關，亦有到澳門探親的市民認為放寬防疫措施是回復正常，值得高興。

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【16:02】衞生防護中心今日（23日）表示，近日實驗室監測發現呼吸道樣本對呼吸道合胞病毒呈陽性的個案有所增加，在過去一周有66個樣本驗出帶有病毒，較對上兩周的33及46個樣本驗出帶病毒有所增加。不過，感染呼吸道合胞病毒引起的呼吸道感染的院舍爆發報告則維持少數，至今十二月只錄得兩宗爆發報告。

中心表示，鑑於相關感染個案最近有所增加，已發信予全港學校，呼籲他們提高警覺。

【15:22】工黨及社民連的多名成員連，前年五一勞動節在金鐘遊行，被裁定違反4人限聚令。他們早前向高等法院提上訴，遭法官黃崇厚駁回。其中7名被告有意提出終極上訴，今(23日)再向高等法院申請上訴至終審法院的證明書。上訴人認為應該就法例中的合理辯解等議題，交予終院處理。黃官聽取陳詞後稱在1個月內以書面頒佈裁決。

【15:39】疫情以來的第三個聖誕假期，取消「黃碼」再加上多項防疫措施放寬下，市民急不及待外遊過聖誕。香港國際機場今早（23日）人流明顯增加，疫情時的冷清場面不再，多個登機櫃枱出現人龍，不少旅客都提早出門到機場。

有家庭到日本大阪過聖誕，稱購買一張機票都要花近萬元，但由於小朋友在疫情期間出生，從未旅遊過，認為萬元機票「為咗小朋友，呢一切都值得。」

【15:27】澳門由今日（23日）凌晨起，由香港、台灣及外地入境的旅客取消「紅碼」、落地核酸檢測，以及入境翌日起計第3天接受核酸檢測的安排，步向全面通關，雖然入境後首5天是黃碼，但基本上不限制出入餐廳、賭場等場所，港澳旅客亦可以恢復即日來回。《香港01》整合各項港客入境澳門及回港須知，方便計劃行程。

【14:29】政府產業署發言人今日（23日）表示，政府產業署署長馮建業一位同住家人確診2019冠狀病毒病。馮建業現按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫，檢疫期間會在家工作，他有定期進行新冠病毒快速抗原測試，昨日（22日）曾進行核酸檢測，今日亦已快測，結果均為陰性，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

【13:53】聖誕佳節將至，警方今日（23日）簡介平安夜（24日）的特別交通安排，指會因應人流，於港島蘭桂坊、西九文化區，及尖沙咀一帶實施人潮管制及改路措施。西九龍總區交通部署理高級警司劉達輝表示，過去三年受疫情影響，市民未有欣賞燈飾，形容「餓咗好耐」，隨着政府放寬社交距離措施，將相信上述地點人流較多，會按人流及車流封路。翻查資料，過去三年的平安夜，九龍區都未有封路。

另外，早上南韓梨泰院發生人踩人意外，劉達輝表示，事故令警方更居安思危，平安夜會作出一系列部署，包括可能實施單向人流管制，又或分流人群到安全排隊區。

【12:23】律政司發言人今日（23日）表示，一名司機昨晚對2019冠狀病毒病核酸檢測呈陽性。該名司機負責為律政司副司長張國鈞擔任駕駛工作，無須與公眾人士接觸，近期亦沒有外遊紀錄，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次上班日期為十二月二十二日。張國鈞有定期進行新冠病毒病核酸檢測和快速抗原測試，今日亦曾進行快速抗原測試，結果為陰性。

【12:05】澳門今日（23日）起取消港、台及外國入境人士核酸檢測，另澳門健康碼不會預設為「紅碼」，入境翌日起計第3天亦不再需要接受核酸檢測。澳門交通事務局今日宣布，港澳直通巴士港澳快線將於明日（24日）恢復營運。至於海路方面，噴射飛航回覆指，噴射飛航已就復航作準備，有旅遊業界估計最快要待新年後才可復航。

【11:42】環境及生態局與環境保護署今日（23日）聯同西區警區和衞生署，到西環早前被納入強制檢測公告的堅尼地城士美菲路12號文光閣進行執法行動﹐共檢查87名受檢人士，均已按規定進行檢測，行動由上午約8時開始，至上午約10時結束。

【10:45】醫院管理局發言人今日（23日）表示，質素及安全總監黃立己醫生確診新冠肺炎，正按衞生防護中心指引進行隔離。黃立己最近一次上班為昨日，他工作時有佩戴口罩及遵守有關感染控制措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼

