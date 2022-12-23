導師教女生結他時叫練蜜桃臀　並藉機摸臀　官斥違反誠信囚5個月

中年結他導師向14歲女生授課時，藉詞叫女生練「蜜桃臀」，伸手摸女生臀部，又多番摸女生臉及捽她的手指，經審訊後被裁定普通襲擊及非禮等4罪成，案件今(23日)在九龍城法院判刑，裁判官崔美霞指被告無悔意，又指被告利用授課時與事主獨處時犯案，涉違反誠信，案情嚴重，並無減刑理由，判導師入獄5個月。被告即申請保釋等候上訴，崔官准他以2萬元擔保外出。



被告陳華龍（39歲），被控於2021年8月4日，在觀塘毅力工業中心一單位襲擊14歲女童X；及於同月5及11日，在黃大仙宏景花園商場一舖位襲擊X；並在同月13日，在毅力工業中心一單位非禮X及作出猥褻行為。

被告陳華龍在九龍城法院被裁定非禮及普通襲擊等4罪成，判入獄5個月。(資料圖片)

求情稱現已轉職任地盤工

庭上透露，被告在內地出生，1993年來港定居，他已沒再當結他導師，轉職地盤工。辯方律師指案件所涉的襲擊輕微，而非禮罪的犯案時間亦短，在同類案件不算嚴重。

曾向事主發具性意味Whatsapp貼紙

案情指，被告在2021年7月至8月間，與事主X上了6次結他課，其中3次課堂上，被告伸手隔著口罩摸X的臉，又用手捽她的手指，一次用胸口貼著X背部授課，並曾要X鍛鍊「蜜桃臀」，向她示範提臀動作，又伸手摸X的臀部，再拉X手摸他的臀，並問X：「feel唔feel到？」X感驚慌。被告又透過Whatsapp傳送親密貼紙給X，當中帶有性意味的言辭。

被捕後向警認曾摸事主

被告被捕後稱：「阿Sir，既然畀你查到，我唯有坦白承認全部都係我非禮嘅。」他認曾用手摸X臉、手指和臀部，又承認知道拍臀等行為屬於非禮，並有說：「對唔住我學生。」

崔官在裁決時曾稱，被告不是健身教練，X也不是到音樂中心學健身，認為無需要叫X鍛鍊臀部，又指臀部屬私密部位，被告藉示範摸事主臀部，具侵意圖。

案件編號：KCCC 1788/2022