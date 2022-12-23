機場海天客運碼頭12.30重開澳門接駁船　逢周五、日開兩班來回船

澳門今日（23日）起取消港、台及外國入境人士核酸檢測，澳門健康碼亦不會預設為「紅碼」，入境翌日起計第三天也不再需要接受核酸檢測。機管局今日表示，位於香港國際機場的海天客運碼頭，將於12月30日起恢復往來澳門的轉駁快船服務，屆時逢星期五及星期日，每天提供兩班來回海天客運碼頭及澳門氹仔客運碼頭的快船服務。



海天客運碼頭（機管局影片截圖）

海天客運碼頭本身提供來往香港機場，以及內地和澳門的快船服務，其中由深圳蛇口口岸前往海天客運碼頭的海空轉駁快船服務，已於 2020 年 10 月起恢復服務，每天定期航班亦已由初期每天兩班，增至現時五班。

海天客運碼頭（信德集團相片）

至於來往澳門的服務，機管局今日表示，將於12月30日起恢復往來澳門的轉駁快船服務，為海空及空海中轉旅客提供跨境交通服務。機管局續指，快船服務營運商為噴射飛航，將於逢星期五及星期日，提供每天兩班來回海天客運碼頭及澳門氹仔客運碼頭的快船服務。

12.23港珠澳大橋香港口岸的情況



+ 2

早上9時45分由海天碼頭出發

其中前往澳門的航班於早上9時45分由海天碼頭出發，回程航班則於下午3時40分抵達海天碼頭。機管局指，碼頭連繫大灣區，為中轉旅客提供海空及空海轉駁快船服務，經香港機場往來海外目的地。

澳門海事局表示，早前已協調船公司完成一系列事前準備工作，包括試航、試泊位、檢查碼頭設施等。另外，局方已要求船公司、碼頭清潔外判公司，加強碼頭公共設施和船隻的清潔消毒。