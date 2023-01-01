元旦冬泳｜605人游冷水　16歲女泳手蟬聯兩屆冠軍靠三大秘訣

一年一度的元旦冬泳今日（1日）在淺水灣舉行，共有767名健兒報名、605人出席。男女子公開組賽事分別由兩名16歲的參賽者奪冠，其中黃凱蔚已蟬聯兩屆冠軍，她表示充份的熱身、搶佔頭位及賽前的熱飲，均為奪冠的秘訣，「好好嘅開頭，就會有好好嘅開始。」



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冬泳賽事於淺水灣舉行，全長600米，由中灣游至天后像，由運輸及物流局局長林世雄擔任起步主禮嘉賓，為賽事鳴笛。今屆賽事共有767名健兒報名、605人出席，相比去年的543人多出62人。

女子冠軍冀疫情盡快完結：每日都好辛苦

女子公開組由16歲的港隊運動員黃凱蔚連續兩屆奪冠，她指今日水溫並不冷，較去年風高浪急，不過因比賽途中泳帽鬆脫，最終成績為6分48秒，相比去年的紀錄6分12秒稍慢。「幾開心，連續攞兩次第一。」

16歲的港隊運動員黃凱蔚連續兩屆奪冠。（張浩維攝）

她亦透露奪冠的秘訣，包括在比賽前跑步及拉筋熱身，並飲用熱水及熱朱古力；出發後毋須出盡出力，但仍需要爭奪頭位。「好好嘅開頭，就會有好好嘅開始。」

談到新年願望，她表示近日本港確診數字上升，指疫情影響訓練次數並帶來壓力，「每日都好辛苦，真係好想疫情快啲過。」她希望今年在200至400米自由泳賽事能取得佳績。

男子冠軍搏命游泳：就算想嘔反胃都係咁衝

男子公開組冠軍王藝霖，今年16歲就讀中五，為首次參加公開組，成績為7分14秒。雖然平時進行耐力、抗乳酸及長途訓練，但他坦言取得冠軍實屬運氣成份，慶幸在賽事之初獲得頭位，「心情有啲驚訝，有啲突然。」

男子公開組冠軍王藝霖，今年16歲就讀中五，為首次參加公開組。（歐陽德浩攝）

他又指，過去參與賽事期間，因前方競爭激烈，便萌生放棄爭冠的念頭。「今次望到前面冇乜人，好似拎到獎，跟住全程搏晒命，就算想嘔反胃都係咁衝。」

今屆賽事毋須提交快測證明

元旦冬泳在2021年因疫情關係一度取消，2022年復辦，當時大會要求所有健兒都要完成接種新冠疫苗，並縮減參與人數及參賽類別，最終僅543人出席。

近月政府放寬防疫規例，大會隨即更改措施，參賽者毋須再向大會提交快速檢測結果，只需於登記處核實身份及於手背蓋印。