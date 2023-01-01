2023｜電費、麥當勞連環加價　交通機構提加幅　一文看清百上加斤

新的一年送舊迎新，價格亦煥然一新，踏入2023年繼續有加價潮，繼昨日（31日）塑膠購物袋收費「搶閘」倍增至1元後，兩電電費及房委會停車場租金率先在元旦日（1日）加價，連鎖快餐廳麥當勞緊接而來將於明日（2日）加價，加幅平均3%，超值套餐6件麥樂雞餐更由26元加至28元，加幅7.7%。



「食」、「住」接連加價，「行」亦不落於人，各大公共交通服務亦醞釀加價，其中各專營巴士已向政府申請加價一至兩成、天星小輪申請加價一倍，的士亦已申請上調起錶價格，一切仍有待政府「拍板」。《香港01》整合加價資訊，一文看清加價動向。



+ 2

元旦前後加價：

1、電費



加價日期：1月起

中電每度電收費加至154.4仙，按年加幅為19.7%；由於港燈明年未有特別回扣，其每度電收費則升至197仙 ，按年加幅達45.6%。兩電的平均淨電價按年升幅均創歷年新高。

▼12月30日 麥當勞宣布2023年1月初加價▼



+ 7

2、麥當勞



加價日期：1月2日

平均加價3%，大部份食品加價1至2元，詳請如下：

• 醒晨超值選的炒雙蛋包餐、豬柳蛋漢堡餐及魚柳包餐：20元改為新售價21元，加幅5%

• 麥麥食超值套餐的豬柳蛋漢堡餐：27元改為新售價28元，加幅3.7%

• 麥麥食超值套餐麥樂雞餐（6件）：26元改為新售價28元，加幅7.7%

• 脆辣雞腿包餐：40元改為新售價41.5元起，加幅3.75%

• 巨無霸餐：40元改為新售價42起，加幅5%

另外，麥當勞亦會於新一年推出新優惠，由1月2日起，連續7日「着數人氣王」優惠：

• 1月2日：1元加配麥炸雞一件（原味或蜜糖BBQ味）

• 1月3日：10元9件麥樂雞

• 1月4日：15元火腿扒芝士包配中汽水

• 1月5日：20元4件脆香雞翼配中汽水

• 1月6日：20元脆辣雞腿包配中汽水

• 1月7日：10元Oreo 芒果麥旋風

• 1月8日：10元鹽味焦糖朱古力批2個

3、房委會停車場租金



加價日期：1月1日

•月租私家車、輕型貨車和大型巴士露天及有蓋泊車位的收費分別上調100元及120元，電單車露天及有蓋泊車位月租收費則分別上調20元及30元

•時租收費私家車、輕型貨車及電單車泊車位時租收費上調1元，私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則上調5元。

4、塑膠購物袋收費



加價日期：2022年12月31日

由原來0.5元加至1元，取消對盛載冰凍或冷凍食品塑膠購物袋的豁免，只有購買沒有包裝或並非完全載於包裝的食品，或購買以非氣密包裝餐飲外賣，才可獲免費提供塑膠購物袋。

▼4月22日 DSE文憑試開考▼



+ 11

5、文憑試考試費



加價日期：2023年文憑試

考試費上調2%，按學校考生報考6科（兩個語文科及四個非語文科）計算，考試費合計為3,258元，學校考生將由政府代繳考試費，惟自修生則要自行負擔相關加幅。

已提出加價申請或擬加價的公共交通機構：

1、專營巴士



運輸及物流局早前表示，各專營巴士公司於今年上半年開始陸續提交加價申請，加價幅度介乎一至兩成，有關申請及實際加幅尚待政府批准。

2、天星小輪



陷入財困的天星小輪已申請擬加價一倍，尖沙咀至中環的航線，成人上層單程票價加價3.2元，即新票價是6.4元，星期六、日及公眾假期的票價更達8.4元，同時或取消現行長者免費乘船優惠，改以計劃申請政府「2元優惠計劃」。

月票則由160元加至320元，旅客票則由32元增至64元。攜單車上船須繳付的單車費亦因應會加價一倍，由16元增至32元。

3、的士



有商會向運輸署申請市區的士（紅的）起錶價再加6元，即增至33元，或分兩階段各加3元；另有的士團體則計劃向政府申紅的落旗加5元、新界的士（綠的）加4.5元，以跳錶加2毫。

4、隧道收費



政府8月收回西隧經營權，計劃重新推「三隧分流」，初步方案紅隧及東隧私家車收費擬加價至30元，西隧則減價至60元，的士使用三隧收費將劃一收取25元，以達分流之用。當局建議明年首季修例，同年8月初生效。