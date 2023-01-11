鄧桂思案｜消息：兩涉事醫生在聯合診症　醫管局：已調離臨床工作

患有腎病和乙型肝炎的女病人鄧桂思，於2017年1月前往聯合醫院專科門診覆診，疑因兩名醫生開漏藥，引致急性肝病發作入院，其後兩度換肝，終於同年8月去世。消息指，該兩名涉事醫生林治崑及陳小劍雖然在2021年9月，在醫委會被判專業失當罪成，但兩人目前仍然是聯合醫院的醫生，陳小劍醫生同時亦有在私營市場應診。



醫院管理局發言人今日（11日）回覆稱，相關案件已進入司法程序，該局不會作出評論。有關員工已暫停原有的職務及調離臨床工作，局方會為有關員工提供支援及按既定程序跟進事件。



病人政策連線主席林志釉今早（11日）在電台節目指出，對於事發近六年再有新進展，兩名醫生涉案被控誤殺，形容「覺得好突然」，因為印象中過往從未有公立醫院的醫生，因醫療失誤或疏忽被刑事檢控誤殺，希望法律程序完成後可還死者公道。他又擔心，公院醫生工作量大，每天診治數十病人，今次事件或加重醫生壓力，或因害怕出錯已採取保守醫療程序，對病人未必是好事。



林治崑（左一)及陳小劍（左二)2021年曾出席醫委會聆訊。

林志釉指出，今早得悉兩醫生被控誤殺感到震驚，因為醫委會早前已有判決，加上已事隔近6年，才有刑事檢控，故覺得突然，希望完成法律程序後可還死者公道。對於今次檢控會否增加醫生壓力，他稱，公院醫生每天要看很多病人，「醫生好少時間要睇好多病人，一日睇幾十個，一個病人可能有成千頁資料要睇，要係第一次，或者第二、三次診症就完全掌握個病歷，係好唔好容易。」

好媽媽鄧桂思因聯合醫院兩名醫生漏處方抗病毒藥物，致急性肝衰竭，兩度換肝終病逝。（病人家屬提供）

他稱，希望醫管局探討，在病人利益和避免醫療失誤之間取得平衡，亦不排除有公院醫生擔心診症風險大而轉到私家醫院，雖然在私家診症同樣要面對風險，但相對醫生可取得較高報酬。他又指醫生若害怕出錯而採取保守醫療程序，對病人也未必是好事。

林志釉對於兩名公院醫生被控誤殺感到突然。 （黃寶瑩攝）

至於醫療疏忽與誤殺之間的界線，林志釉指出，需要證明屬很嚴重的疏忽，其後果有機會導致人命傷亡，而相關人士是知道有此可能性，便有機會導致誤殺。

醫管局發言人表示，非常重視有關事件，事後已將有關個案轉交死因裁判官跟進，亦已成立根源分析委員會檢視事件起因及作出改善建議。公立醫院近年已逐步落實委員會建議的改善措施，包括優化「臨床醫療管理系統」，在醫生為乙型肝炎病人處方免疫抑制藥物時作出提醒，並已制訂相關指引及改善處方有關藥物時的流程。另外，公立醫院亦已加強培訓，提醒醫療團隊需要與病人及家屬就重要臨床資訊保持密切溝通。