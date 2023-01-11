鄧桂思轉腎科跟進後肝衰竭　兩度換肝後去世　林鄭曾讚鄧大女堅強

警方今（11日）凌晨公布控告兩名男子各一項誤殺罪，據悉，被捕人士為聯合醫院兩名時任醫生。回顧5年多前鄧桂思換肝事件，由鄧的大女Michelle當時因尚有3個月才滿18歲受法律限制未能捐肝，公開要求准換肝，到後來有素未謀面好心人願意捐肝，之後醫院公布，本身患有乙型肝炎帶菌者的鄧，曾因血壓上升到院求診，之後轉腎科跟進，並需繼續服藥，但數月後卻出現肝衰竭情況，並急須換肝。鄧於同年8月26日死亡。



時任特首林鄭月娥表示非常傷心，又讚揚Michelle在母親入院期間表現冷靜及無比堅強：「個案對特區政府來說，並非簡單的一件事，不會過去了就算。」



好媽媽鄧桂思因聯合醫院兩名醫生漏處方抗病毒藥物，致急性肝衰竭，兩度換肝終病逝。（病人家屬提供）

長女未滿18歲未能捐肝救母

2017年4月1日的愚人節，當時43歲的鄧桂思突出現急性肝衰竭留醫瑪麗醫院深切治療部，急須換肝的她一直未有遺體肝捐贈消息，危在旦夕。其長女Michelle當時是應屆中學文憑試考生，尚欠3個月才滿18歲法定捐贈器官年齡，雖然血型脗合，但在法律下未能捐肝救母。

素未謀面女子阿甄捐肝求鄧

事件引起社會關注，有法律界人士擬協助Michelle以人權法進行司法覆核，務求法庭批准有關捐贈。後來，事件出現奇蹟，與鄧素未謀面的女文員阿甄願意將部分肝臟捐予鄧桂思，手術亦於同月13日深夜進行。

鄧於事發前數月曾因血壓高求醫

本身是乙型肝炎帶菌者的鄧桂思，2016年因血壓高到聯合醫院求醫，確診甲型免疫球蛋白腎病，需接受藥物治療，出院後由腎科專科跟進。鄧於2017年1月回該院覆診，繼續獲處方藥物，但至同年4月初卻出現肝衰竭情況，並先後曾兩度換肝，同年8月26日因感染併發休克於瑪麗醫院不治，個案交死因庭跟進，法庭已排期於今年2月下旬就鄧的死作死因研訊。

特首林鄭月娥得悉事件後，表示對鄧桂思病逝感到非常傷心，並向死者家人致以深切慰問。她讚揚鄧桂思女兒在母親入院期間表現冷靜及無比堅強。她說：「鄧桂思個案對特區政府來說，並非簡單的一件事，不會過去了就算。」