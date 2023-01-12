男警涉超市偷拍女子大腿　官指拍攝角度與距離未至違公德　裁罪脫

男警涉在超市內偷拍女子時，疑因手機發出「咔嚓」聲被發現，他被捕後稱覺得事主「著得件衫都幾靚」故「貪玩影吓佢」。他否認有違公德行等罪，案件今（12日）在東區法院裁決，裁判官曾宗堯指，事主腰臀難稱是不想讓人看到的部位，但也毋需異常角度才可拍到，認為被告立心不良，行為冒犯女性，惟涉案照片沒有拍到裙底，未能證明涉及不誠實元素，亦未至有違公德，裁定被告兩項罪名均不成立。



被告區文浩（47歲，警員），被控非法拍攝私密部位罪，及屬交替性質的作出有違公德行為罪。控罪指，被告於2022年2月9日在馬鞍山新港城4期商場3樓3樓「Market Place by Jasons」內，為了性或不誠實的目的，且未有獲X同意，有意圖地從X衣服下方用手機拍其私密部位；他又被指同日同地作猥褻及令人憎惡，並有違公德的行為，即用手機拍X臀部和大腿。

被告區文浩經審訊後脫偷拍及有違公德罪。(凌子淇攝)

被告以水平角度拍攝難稱拍裙底

曾官裁決時指，法例對「私密部位」定義包括生殖器官、臀部及胸部等，但被告拍攝的兩組照片中，沒有一張照片拍到X裙底春光。被告一直將手機垂直貼腰，以水平角度拍攝，期間沒有緊貼X，與她保持一定距離，難稱得是在拍裙底，充其量僅拍到小部份大腿。

被告距離能拍到腰及臀部以下

曾官續指，若要說被告明顯偷拍失敗的話，拍攝角度理應越來越低，但涉案第2組照片拍攝角度反而比第1組照片更高，控方指被告步步進逼的說法並不成立，而且被告拍攝距離亦不可能拍到X腰及臀部以下，雖然其行為明顯冒犯他人，但沒有不誠實元素。

拍攝部份毋須異常角度

曾官認為，雖然X被拍到的腰臀難說是不想讓人看到的部位，但照片內容毋須異常角度才可拍到，被告為了一己私慾偷拍，立心不良。不過即使他的行為令人厭惡，也未至於有違公德，裁定兩項控罪脫。

曾官最後表示，希望被告知道其行為不只影響到自己，亦會影響到事主。辯方律師即指，對事主感到遺憾，被告希望向她深切道歉。

案件編號：STCC 1374/ 2022