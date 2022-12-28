休班警涉偷拍女子裙底　疑發出快門聲被發現　警誡稱求刺激

47歲休班警涉於今年初，在馬鞍山商場一間超級市場內以手機偷拍一名女子裙底，但因手機拍攝時疑發出「咔嚓」的快門聲被發現。他疑立即逃跑，但不久後便遭女子的男友截停，其後被捕。休班警否認非法拍攝私密部位及作出有違公德行為兩罪，案件今（28日）在沙田法院開審。庭上透露，被告在錄影會面中稱因見到事主「幾靚」、「覺得佢著得件衫都幾靚」，因此「貪玩影吓佢」，之後遭事主質問則因「唔知點答」而逃跑，他自言不應在未經同意下偷拍對方。對於他在事後刪除了多張偷拍照，被告解釋不曾想過要保存這些相 ，拍攝當刻只是尋求「貪玩、刺激」。



被告區文浩，47歲，報稱警員，被控一項非法拍攝私密部位罪，及一項屬交替控罪的作出有違公德行為罪。控罪指，被告於2022年2月9日在馬鞍山新港城4期商場3樓3樓「Market Place by Jasons」內出於拍攝X的私密部位的意圖，為了性或不誠實的目的，從該X的衣服下方，用手提電話拍攝其私密部位，而該部位本來不是可讓人看到的，及被告不理會其以上所描述的行為是否獲得該X同意；及於同日同地，作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即通過手提電話拍攝X的臀部和大腿的照片。

事主聽到疑似快門聲的頻密「咔嚓」聲 發現疑被偷拍

庭上讀出事主X的口供指，當晚約7時，X與男友到涉案超市購物。當她在凍櫃選購飲品時，突聽到疑似快門聲的頻密「咔嚓」聲。X即向左望，見被告面向X，被告當時的右手垂直，持手提電話的手緊貼他的大腿，鏡頭向著X。X因而認為被告在偷拍她，便兩度質問被告，被告初時否認偷拍，其後則跑出店外。X男友見狀立即追上，X之後亦追出。

X的關姓男友的口供則指，他當日超市內聽到X大叫後，即走到X的身邊，見到被告拿著手提電話的右手向後縮，被告見到關望著他後即跑走。關見狀追上，並大叫：「呢條友影裙底，追佢！」被告最後在2樓被一名男途人攔下，隨即失重心跌倒。關即將被告推至牆邊，並要求男途人幫手報警。

被告在錄影會面稱因貪玩才拍攝 無意保存相片

庭上播放被告的錄影會面片段，他稱當日在超市的凍櫃選購食物時，見到一旁的X「幾靚」，故「貪玩影吓佢」，但隨即遭X發現。被告被質問時，因「一時唔知點答」就跑走。

問及其拍攝角度，被告補充指當時兩人相距不足一米，他垂下手，將電話放在腰間，鏡頭向X。被告自言當時想影X全身，因為「覺得佢著得件衫都幾靚」，沒有想過該些照片有何作用。至於為什麼要跑走，被告稱：「始終我影佢都無經佢同意，都知自己有唔啱」。被告又指，他進入超市時無蓄意尾隨X，強調只是在凍櫃見到X「著嗰件衫覺得好靚」才偷拍，拍攝後未有打開照查看，以前無做過相同行為。

警方其後從被告手提電話中恢復了8張被刪除照片，再與被告進行錄影會面。被告稱該8張照片均是他當時偷拍X的，自言影完之後即刪除，從無想過要保存這些相 ，稱：「因為我只係尋求影嗰刻貪玩、刺激」。

審訊午續。

案件編號：STCC 1374/ 2022