45歲婦涉$2萬賄銅鑼灣軒尼詩道官小校長　圖令兒獲學位遭ICAC起訴

撰文：馬煒傑
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廉政公署今日（18日）落案起訴一名45歲家長，涉嫌以20,000元行賄軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)一名校長，企圖為兒子獲取該校小一學位，事件因校方向廉署舉報貪污而揭發，該家長被控一項向公職人員提供利益罪名，獲廉署准予保釋，以待周五（20日）在東區裁判法院答辯。

廉署感謝軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)主動舉報貪污，並在廉署調查案件期間提供全面協助。（學校網頁）

被告兒子未獲邀請參加第二輪面試

案情指，教育局於2022年6月1日及2日公布當年9月小一入學統一派位結果，家長如不滿意派位結果，可直接向心儀學校為子女申請入學，軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）於2022年6月6日接獲被告李君萍兒子的小一入學申請，並於同年6月中出席該校入學面試，惟未獲邀請參加第二輪面試。

廉署感謝軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)主動舉報貪污，並在廉署調查案件期間提供全面協助。（學校網頁）

校長拒受賄款　校方向廉署舉報　被告兒子最終未獲取錄

李君萍則涉嫌於2022年7月18日到學校向其校長提供20,000元現金賄款，以圖為兒子獲取該校小一學位。校長拒絕接受賄款，校方同日向廉署舉報事件。被告兒子最終未獲該校取錄。廉署表示感謝校方主動舉報貪污，並在廉署調查案件期間提供全面協助。

廉署提醒家長，為子女辦理入學申請時，必須遵守既定收生規則，切勿以行賄方式換取入學機會。廉署編制了《學校管治與內部監控防貪錦囊》供學校參考，當中包括有關收生的防貪建議。

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