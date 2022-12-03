九合一驚揭賄選案件破千宗　1票3千蚊台幣　保育類動物淪賄賂工具

2022年11月26日台灣舉行九合一大選，選舉結果民進黨大敗蔡英文辭黨主席，台媒《中天新聞網》盤點本屆選舉各地賄選情形，並依照台灣司法單位查緝數據數據及樣態分析，發現今年賄選件數略有下降，但因當地檢警調強力嚴查，賄選樣態變得更多元，除了包套喊出萬元（台幣）價碼，甚至連保育類動物都被宰殺成為賄選工具。



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九合一大選落幕，但賄選事件仍層出不窮！原本以為賄選最嚴重的區域，可能落在呈現「三腳督」的台北市、新竹市、苗栗縣，根據最高檢署統計，結果賄選最嚴重區域竟落在嘉義縣市！宜蘭賄選行情也不遑多讓，今年出現打破買票行情，1票喊到3千元（約港幣764元），但買票手法最誇張的，首推澎湖的打包買票手法。

根據台灣高檢署統計，此次賄選最嚴重的地方為嘉義縣市，嘉義地檢署受理賄選案件達627件；另雲林地檢署則是起訴最多件，共389件。而此次選舉雖然不如以往熱烈，但宜蘭確有候選人打破行情，將1票1千元（約港幣254元）的買票金額，喊到1票3千元（約港幣764元），可見當選背後隱藏的巨大利益。

至於本次最熱的「三腳督」選區，台北市、新竹市、苗栗市，有組頭看好賭盤，甚至開出「讓分盤」，令選情增添對賭的娛樂效果，不少關注選局勝負也紛紛進場試手氣。

至於澎湖今年出現罕見的打包買票手法，檢調發現是當地知名航運集團所屬的觀光飯店集團財務長涉嫌期約買票，將縣長、市長及縣議員「三合一」打包買票，以補助來回機票交通費用作為代價，支持特定候選人，成為今年相當具有代表性的打包買票。

雖然這次選情沒有想像中激情，但各地的不肖候選人，依舊無所不用其極買票，且大都是在較為偏僻的鄉鎮地區上下其手。據了解，因為這些地方「發展」還有無限可能，不像六都已趨近飽和，而當選民代、議員可掌握龐大資源，令某些人不息代價，都想搶下民代、議員甚至首長大位。

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