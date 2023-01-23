兔年｜農曆新年油塘鬧市夜空驚現煙花綻放　震耳巨響閃爆海濱

踏入大年初二，雖然維港上空已連續四年無按傳統綻放煙花，但「民間煙花」仍處處賀新禧。今晚（23日）9時許，油塘海濱位置疑有人非法放煙花，海傍夜空「霎時璀璨」，附近住宅同被點亮，伴隨一聲又一聲的「爆裂聲」，煙花升至半空爆開又落下。另外，警方在西貢清水灣孟公屋路，亦接獲有人放煙花的報告。



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據《香港01》取得的片段可見，晚上9時許，油塘鬧市上空突然傳出多下巨響，目擊者指，當時由住宅出窗外，可見到多枚煙花連續在夜空爆開，巨響劃破夜空，不同顏色的煙花連環發放，油塘海濱上空頓時「璀璨閃耀」。

據警方表示，今晚9時26分接報，指油塘高超道疑有人非法燃點煙花。

除油塘「煙花匯演」外，警方今晚9時2分亦接報，指清水灣孟公屋路有人放煙花。警方早前亦展開打擊到非法燃放煙花行動，並在年三十晚（21日）拘捕一名15歲本地男童涉藏約11公斤煙花，同行17歲男童涉與其他案有關被捕。

換言之，連同油塘及清水灣兩宗報案，警方在短短半小時內至少接獲兩宗非法放煙花報告。

警方強調，非常關注與非法燃放煙花相關的案件，重申煙花及爆竹等均屬危險品。根據香港法例第295章《危險品條例》第6條，除非領有相關牌照，否則任何人製造、儲存、運送或使用任何危險品均屬違法，一經定罪可被判監禁6個月及罰款2.5萬元。

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