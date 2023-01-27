滑翔傘好手鍾旭華死因　妻友分析數據找坐標　妻：自己丈夫自己救

滑翔傘飛行員鍾旭華4年前，在大嶼山伯公坳飛行時失蹤，5日後被尋獲時已死亡。死因庭今（27日）就事件展開研訊，鍾妻作供時稱，她在丈夫失蹤翌日，已透過Google數據，取得丈夫的GPS紀錄，並把資料交予救援人員，但警方曾表示索取數據有困難。她後來再在朋友協助下研究數據，並找出兩個可能坐標，再交予救援隊伍，翌日尋回其夫，位置離坐標在20米內。



鍾妻稱明白當局動用了許多人力物力，但覺搜救欠缺方向和策略，形容當時心境：「時間一日一日咁過，就覺得自己老公要自己救。」她感概丈夫做其愛好的事時過身，直言：「唔知係咪叫福氣。」她亦期望此次研訊能找出改善搜索系統的方法。



死者鍾旭華（41歲）於2018年7月22日到大嶼山伯公坳玩滑翔傘後失蹤，5天後（27日）在大東山以南被發現，證實不治。

死者鍾旭華的遺孀作供時稱，她與朋友分析鍾的GPS數據，找到2個可能的坐標。鍾最後被發現的位置，就於坐標20米內的範圍。(凌子淇攝)

鍾擁有多個滑翔傘資歷

死者遺孀陳利珊指，丈夫鍾旭華(Patrick)生前從事電子貿易，2014年開始接觸滑翔傘，並擁多項資歷，包括：FAI 國際航空運動聯會第五級資歷（即最高級別）、香港滑翔傘協會（HKPA）滑翔傘飛行員及教練協會（APPI）和美國滑翔翼暨滑翔傘協會（USHPA）發出的認證。她形容，丈夫熱愛玩滑翔傘，差不多每周都會飛行，亦會到海外玩這項運動。

鍾失蹤翌日已取得其GPS紀錄

陳又指，她平時要到海外工作，最後一次與丈夫見面是在2018年6月底，當時他們一起到瑞士旅行，及至事發前一天，二人仍有用訊息互通。翌日，身處法國的陳收到丈夫傘友通知，指鍾在大嶼山玩滑翔傘後失蹤，她便立刻趕回香港，並於23日抵港後透過丈夫Google 時間軸（Timeline）功能取得GPS紀錄，找到其飛行路線，並將資料交予搜救人員。

警方曾表示索取數據有困難

陳憶述在丈夫失蹤第三日（24日），她曾問警方有否向Google索取相關數據，警方稱有困難，其後才向她查詢鍾Facbook帳號。她坦言，起初找到GPS紀錄時「有啲安心咗」，但當局同日下午仍未尋回丈夫便開始擔心，才會主動問警方曾否循科技方向進行搜索。

鍾旭華由失蹤至被發尋獲經過。(詳看下圖)

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再分析數據發現2個可能坐標

及至26日，陳在友人協助下分析GPS數據，發現鍾當天的路線圖中有重疊部份，可能是曾經折返，成功鎖定鍾可能出現的2個坐標位置，她將數據交給搜救指揮中心，當局表明要有確切數據，即如果有人目擊鍾曾在該處出現，才會派員搜索。她明白當局收到許多資訊，亦要顧及搜救人員安危，惟對家屬而言：「早一秒搵到就搵到。」翌日中午時分，當局尋獲鍾，該處只離坐標20米內。鍾其後被送往東區醫院，證實不治。

認為資源可更有效地運用

陳續指，當初原想倚靠相關部門尋回丈夫惟：「時間一日一日咁過，就覺得自己老公要自己救。」她表示感恩搜救行動獲多人幫助，知道當局動用許多資源，問題是：「啲resources點樣用得effective(有效地)同efficient(有效率) 啲。」認為搜救過程：「好努力去搵但冇方向，點解唔根據啲facts(事實)同data(數據)？」

盼研訊能找出改善搜救系統的方法

她眼見搜救行動踏入第五天，形容：「嗰下好卑微，只要搵到佢條屍已經好安慰。」又感概說：「如果再畀佢揀，係佢最鍾意做嘅事過身，唔係個個人都可以咁…唔知係咪叫福氣。」她相信丈夫生命力頑強，已盡最大努力避免意外發生，只能說他是不幸。她最後指，香港每天都有人失蹤，盼透過今次研訊找出搜救系統及程序上改善的地方。

研訊午續。

案件編號：CCDI-897/2018(DK)