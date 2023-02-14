觀音借庫2023｜周三晚11時開庫　12間廟宇開放時間、步驟流程一覽

每年正月廿六是觀音借庫/觀音開庫日子，去年因為疫情關係，多間廟宇改以直播形式進行網上借庫。華人廟宇委員會最新公布轄下12間廟宇於明晚（15日）（當晚11時踏入正月廿六）觀音借庫開放時間，多間廟宇會通宵開放至翌日（16日）晚上八時，而華人廟宇委員會亦提供預約代客借庫服務，成功預約者可於觀音開庫後、即2月17日起到相關廟宇領取借庫物品。12間廟宇開放時間、借庫步驟流程一文看清。



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華人廟宇委員會轄下有12間廟宇有提供觀音開庫服務，開放時間如下：

香港區

廟宇．觀音開庫期間開放時間



．大坑蓮花宮．由15/2晚上11時通宵開放至翌日(16/2)晚上6時



．香港仔天后古廟．/由15/2晚上11時通宵開放至翌日(16/2)凌晨2時；由16/2上午8時至下午5時



．黃泥涌北帝譚公廟及天后廟．由15/2晚上11時通宵開放至翌日(16/2)凌晨3時；由16/2上午8時至下午5時



．筲箕灣天后古廟．由15/2晚上11時通宵開放至翌日(16/2)晚上6時



．筲箕灣譚公廟．由15/2晚上11時通宵開放至翌日(16/2)凌晨2時；由16/2上午8時至下午5時



．灣仔玉虛宮（北帝廟）．由15/2晚上11時通宵開放至翌日(16/2)凌晨2時30分；由16/2上午8時至下午5時



九龍區

廟宇．觀音開庫期間開放時間



．土瓜灣天后古廟．由15/2晚上11時通宵開放至翌日(16/2)凌晨3時；由16/2上午8時30分至下午5時30分



．紅磡北帝古廟．由16/2上午8時至下午5時30分



．紅磡觀音廟．由15/2晚上11時通宵開放至翌日(16/2)晚上8時(為籌備觀音開庫，15/2將提早於5時關廟)



．深水埗三太子及北帝廟．由16/2上午7時至晚上7時



．深水埗天后廟．由15/2晚上11時通宵開放至翌日(16/2) 凌晨2時；由16/2上午8時至下午5時



．茶果嶺天后廟．由15/2晚上11時通宵開放至翌日(16/2) 凌晨2時；由16/2上午7時至晚上7時



今年除可以親身到廟宇借庫外，華人廟宇委員會部份廟宇亦提供預約代客借庫，成功預約者可於觀音開庫後、即2月17日起到相關廟宇領取借庫物品，詳情如下：

華人廟宇委員會代客借庫廟宇

廟宇名稱．可供預約日期

1.大坑蓮花宮．即日起至2023年2月14日下午3時正



2.深水埗三太子及北帝廟．即日起至2023年2月14日下午3時正



3.深水埗天后廟．即日起至2023年2月14日下午3時正



4.茶果嶺天后廟．即日起至2023年2月14日下午3時正



5.土瓜灣天后古廟．即日起至2023年2月14日下午3時正



6.灣仔玉虛宮(北帝廟)．即日起至2023年2月14日下午3時正



7.紅磡觀音廟．即日起至2023年2月16日下午4時正



借庫步驟：

1.預備元寶、香燃燭等借庫物品



2. 在觀音像前默唸名字、出生日期及祈求什麼



3.誠心上香3炷，一共9支



4.將觀音衣冠紙寶火化



5.添香油，並前往「金銀庫」取利是／財星令



6.把利是放入錢包



7.再取生菜紅包



8.離開觀音廟前，再次向觀音許諾，並在年底回來酬神

