「觀音開庫」疫下改網上舉行　東華三院正月廿六FB直播代借庫

撰文： 郭曉晴 最後更新日期： 2021-02-04 17:46

農曆新年將至，但本港疫情持續，不少傳統習俗及活動均受影響。黃大仙祠早前取消年三十晚公眾上頭柱香活動，改為直播儀式。東華三院今（４日）宣佈轄下6所廟宇的「觀音開庫」活動亦改為網上舉行，包括上環列聖宮、山東街水月宮、慈雲山觀音佛堂、油麻地天后廟、社壇及福德祠，以滿足善信對傳統習俗的需求。

東華三院指，善信可透過網上登記，毋須出門，由東華三院作代表，在農曆正月廿六（3月8日）「觀音開庫」正日借庫，並於Facebook進行網上直播。

疫情下觀音借庫改為網上舉行。（資料圖片／李澤彤攝）

東華三院將於3月8日晚上11時起，統一於山東街水月宮進行借庫參神，並分批為6所廟宇逐一進行「摸庫」。如需於「觀音開庫」前進行還庫，或代借庫服務，善信可網上登記，由東華三院代為進行。

有需要的巿民，可於年初一（2月12日）上午8時至正月廿五（3月8日）正午12時期間，登入東華三院廟宇及祭祀服務網站，免費登記成為會員，並選擇廟宇。各廟設有不同登記上限，額滿即止，詳情可參閱相關服務細則。

各廟宇於3月8日的日間正常開放時間內，不會提供還庫及借庫服務，只提供一般參神服務，個別廟宇設有入場人數上限及社交距離分隔措施，所有入場人士亦必需配戴口罩及檢查體溫。

▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼