CBD大麻二酚今起列危險藥物　海關指大部份外地入口　冀源頭打擊

政府今日（1日）起把大麻二酚（CBD）列為危險藥物，並受《危險藥物條例》管制，進出口或管有大麻二酚即屬違法。海關毒品調查科機場調查課監督李文樂今日（1日）在電台節目表示，發現含大麻二酚的產品大部份從外地入口，將於機場等地加強風險管理，希望實行源頭打擊。他又指，若有市民或旅客被發現管有相關產品，當局會視乎個別案件的情況，有需要會徵詢律政司意見，決定是否作出檢控。



▼1月27日 含大麻二酚（CBD）產品列為毒品前在市面出售情況▼



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李文樂今在港台節目表示，之前設立的大麻二酚產品棄置箱，已經收集到7.7萬被市民棄置的產品。若市民再發現管有含大麻二酚的產品， 應向當局申報。

李指，海關已掌握大麻二酚的來源地及運輸方法，將在關口及機場加強抽查。他又指，不排除有市民或海外旅客不知道相關法例已生效，並觸犯法例，但認為港府的宣傳足夠，相信市民獲得足夠資訊，將繼續嚴正執法。不過他指，可考慮在海外旅客上機前先作宣傳及提醒。

加強巡查曾售大麻二酚商店 暫未發現轉地下販賣

另外，他表示，已在曾售賣大麻二酚的商店加強巡查，暫時亦看不到相關商店轉為地下形式販賣藥物。