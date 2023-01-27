CBD大麻二酚2.1起列毒品　業界憂助長地下交易　店舖買一送一清貨

大麻二酚（CBD）下周三（2月1日）將正式列為《危險藥物條例》下的危險藥物，進出口、管有或服用含CBD產品將違法，等同毒品。《香港01》記者在法例修訂生效前4日，走訪仍有售賣含CBD產品的店舖，有店舖趕清貨，推出買一送一，消費者須留意，2月1日起管有都屬違法，最高可被刑監七年及罰款100萬元。



有出售CBD產品商店的店員批評政府一刀切的做法「智障」，認為政府應打擊含四氫大麻酚 （THC）的CBD產品，而非全面禁售CBD產品，並表示擔心CBD產品全禁後，或助長地下市場交易，市民更易買到品質差、含THC的CBD產品，引起更大的健康風險。



+ 9

店舖負責人：不少顧客反映禁售後「唔知點算」

市面出售CBD產品已進入「尾班車」階段，曾先生工作的商店出售多類CBD產品，包括可食用油、潤膚露、浴球、軟糖、珍寶珠、煙紙等，價錢由20多元至上千元不等。他坦言，商店現時正把握最後兩、三日出售CBD產品。店內也設有買五送一優惠來促銷。

曾先生表示，不少客人前來購買CBD產品用以紓壓，都遇過有些客人出現情緒問題，用CBD產品後情況才有改善。他說，近來都有不少人表示CBD產品被禁後「唔知點算」，他唯有向客人介紹另一款線香，「希望佢哋用咗都紓緩啲。」

他批評政府的做法「智障」，認為如果市面有CBD產品含四氫大麻酚 （THC），政府該做的是打擊這些品質差的產品，而非一下子禁售所有含CBD產品。他也擔心CBD產品全禁後，或助長地下市場交易，市民更易買到品質差、含THC的CBD產品，引起更大的健康風險。

旺角店舖為免麻煩早已自行停售CBD產品

另一間位於旺角的售賣煙草產品商舖，其店員羅小姐則指，現時店內已沒有出售含CBD產品，事源數月前警方曾稱該店內有CBD產品含THC前來調查，為免麻煩，決定提早收起將相關產品。

至於中環兩間間出售CBD產品的商鋪，其中一間已結業，而另一間則正在進行「買一送一」的促銷希望在2月1日前清貨。

+ 2

海關今早舉行記者會，提到市民若發現產品有鋸齒型樹葉圖案要特別小心，以免誤購含CBD產品。記者在曾先生工作的店舖，也見到有不少產品有鋸齒型樹葉圖案，不過並非每樣都含CBD，其中一款有相關圖案、並寫有「Cannabis」的煙紙並不含CBD。市民購買時有懷疑，最好先向店員查詢，以免有機會誤墮法網。

政府去年10月刊憲將CBD列為《危險藥物條例》下的危險藥物。由今年2月1日起，管有及服用含CBD產品最高刑罰為監禁七年及罰款100萬元。販運及非法製造有關物質，最高更可被判終身監禁及罰款500萬元。